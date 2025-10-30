Criada a plataforma digital de Comercialização Agrícola

Perante a escassez de oportunidades de emprego, um número crescente de jovens em São Tomé e Príncipe tem encontrado na agricultura uma alternativa viável de sustento e desenvolvimento económico. Contudo, durante os períodos de maior produção, muitos enfrentam dificuldades significativas na colocação dos seus produtos no mercado.

Para responder a este desafio, foi criada uma plataforma digital inovadora, concebida para aproximar produtores e consumidores, facilitar a comercialização, reforçar a eficiência da cadeia de distribuição e valorizar a produção nacional.

“Os agricultores terão acesso a uma conta digital e poderão publicar os seus produtos na plataforma. Os consumidores, também beneficiários, poderão efetuar compras diretamente, com transações bancárias que garantem o acesso aos produtos”, explicou Odinilson Gomes, engenheiro informático responsável pela conceção da ferramenta.

Durante o workshop de apresentação, os produtores presentes destacaram a iniciativa como uma oportunidade estratégica para o setor agrícola, sublinhando a importância do envolvimento de todos os agentes da cadeia de valor.

“Há uma massa juvenil composta por pessoas dedicadas à vida agrícola. Esta plataforma representa uma oportunidade concreta de acesso a uma ferramenta essencial para a comercialização dos seus produtos”, afirmou Alfredo Delgado, Diretor Regional de Agricultura e Pescas.

A plataforma foi desenvolvida no âmbito do Projeto de Apoio à Formulação da Estratégia Nacional e Plano de Ação para a Empregabilidade dos Jovens nos Setores Agrícolas, financiado pela FAO – Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.

José Bouças