Aprovada a estratégia pioneira para promover a empregabilidade dos jovens na agricultura

A juventude constitui a maior parcela da população de São Tomé e Príncipe e representa, hoje, um dos maiores desafios para as autoridades nacionais. A falta de emprego continua a ser uma das principais fragilidades que afetam esta camada da sociedade.

“O número é alarmante e preocupa-nos bastante, porque temos jovens desempregados e, ainda, jovens em trabalhos precários”, afirmou Calisto Nascimento, Diretor do Instituto Nacional da Juventude.

Com o apoio da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, foi concebida e aprovada a Estratégia Nacional de Promoção da Empregabilidade dos Jovens nas Profissões Agrícolas, um instrumento que procura responder a esta realidade.

“A agricultura, a pesca e o ecoturismo sustentável são setores de futuro. São áreas onde é possível inovar, empreender, criar valor e construir uma carreira digna”, destacou Nilton Garrido, Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural.

Para Armando Monteiro, representante do assistente da FAO em São Tomé e Príncipe:

“Para que os jovens permaneçam e invistam na terra e no mar, precisamos remover os obstáculos burocráticos e financeiros. Devemos garantir que o acesso à terra e, crucialmente, ao crédito seja descomplicado, permitindo que o investimento responsável floresça.”

A estratégia assenta em três pilares fundamentais: a criação de um ambiente de investimento favorável, o reforço das capacidades e da sustentabilidade institucional, e a promoção do empreendedorismo e da inclusão.

Assente na Visão 2030, a estratégia integra-se na agenda de transformação de São Tomé e Príncipe.

“Com foco no desenvolvimento de competências específicas para profissões dos sistemas agroalimentares, na integração de cadeias de valor agrícolas, agro-silvo-pastoris e da pesca, e no fortalecimento das ligações com o agroturismo, criando sinergias entre a produção local, o turismo sustentável e a valorização do território”, sublinhou Gareth Guadalupe, Ministro da Economia e Finanças.

A aprovação da estratégia coincide com o esforço do arquipélago na criação de uma marca agrícola premium — “STP 100% Bio” — que valoriza a biodiversidade única do país e a excelência dos seus produtos.

José Bouças