32a Reunião da APEC: Fortalecer a cooperação regional mutuamente benéfica

Os dirigentes da Cooperação Económica para a Ásia-Pacífico (APEC), que se reuniram em Gyeongju, na República da Coreia, para a 32a reunião da organização, compreenderam a necessidade imperiosa de reforçar a sua cooperação num contexto marcado por tensões comerciais, uma morosidade económica e incertezas que fragilizam a estabilidade do mundo. A promoção do crescimento económico e da prosperidade comum passa pelo reforço das trocas comerciais e das cadeias de abastecimento. A conectividade entre as 21 economias da APEC deve ser sustentada de forma consistente para que o bloco econômico possa continuar a desempenhar um papel motor no crescimento global.



A China, que sediará a Reunião 2026 da APEC em Shenzhen, província de Guangdong, marcou sua participação na Reunião de Gyeongju com propostas concretas. Destacando o papel catalisador do crescimento econômico na APEC, o presidente chinês Xi Jinping convidou todos os membros da organização a liberar ainda mais o potencial do desenvolvimento digital e inteligente para oferecer à região uma nova vantagem, apostando na inovação. As novas tecnologias oferecem enormes oportunidades que devem ser sabiamente exploradas para injetar nova energia nas indústrias tradicionais. O desenvolvimento da inteligência artificial deve beneficiar de uma atenção comum de todos para que ela prospere em um ambiente saudável, supervisionado e benéfico.

É nesta perspectiva que a China propôs a criação de uma Organização Mundial de Cooperação em matéria de inteligência artificial para fornecer à comunidade internacional bens públicos no domínio. Entre outras coisas, foi chamado a promover a governança global apoiando o multilateralismo em todos os níveis. A atual configuração do mundo obriga a levar em conta os interesses de todos os países, grandes ou pequenos, ricos ou pobres.

Shenzhen, cidade anfitriã da 33a reunião da APEC

Em Gyeongju, o presidente Xi Jinping anunciou que a China sediará a 33a Reunião em novembro de 2026 em Shenzhen, símbolo do desenvolvimento econômico da China. De uma modesta vila piscatória a uma metrópole mundial, Shenzhen encarna a história do desenvolvimento de alta qualidade e da abertura da China. Em quatro décadas de desenvolvimento, seu PIB cresceu dramaticamente, passando de 270 milhões de yuans (cerca de 38 milhões de dólares) em 1980 para 3,68 bilhões de yuans (cerca de 518 bilhões de dólares) em 2024. Shenzhen é o porta-estandarte da inovação tecnológica na China. Sua indústria de manufatura se alia à revolução da Internet industrial. Suas redes logísticas conectam o mundo, e ideias ousadas se tornam empresas prósperas. Com a 33a Reunião de Líderes Econômicos da APEC, que sediará no próximo ano, Shenzhen dará mais notoriedade ao mundo sobre seu modelo de desenvolvimento de alta qualidade. Em geral, a China trabalhará com as diferentes partes para construir uma comunidade Ásia-Pacífico, promover o crescimento e a prosperidade na região. Está empenhada em promover uma cooperação pragmática em áreas como a FTAAP, conectividade, economia digital e IA e em trazer maior vitalidade e dinamismo para o desenvolvimento da região Ásia-Pacífico.

Fonte : (Foto: VCG)