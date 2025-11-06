Baunilha biológica de São Tomé conquista pelo quarto ano consecutivo, a Medalha Gourmet AVPA em Paris

Comunicado da empresa Vanilha STP produtora da baunilha biológica

A empresa VANILHA STP, Lda, sediada em São Tomé, anuncia com orgulho que a sua baunilha biológica foi novamente distinguida pela AVPA – Agency for the Valorization of Agricultural Products (Paris) com a Medalha Gourmet 2025, marcando assim o quarto ano consecutivo em que este reconhecimento é atribuído à sua produção.

São Tomé, novembro de 2025 — A baunilha biológica produzida pela VANILHA voltou a ser premiada em Paris com a Medalha Gourmet AVPA 2025, reafirmando o seu perfil aromático excecional e a qualidade constante reconhecida internacionalmente. É o quarto ano consecutivo em que a VANILHA obtém este prestigiado prémio, resultado de um trabalho rigoroso que alia terroir, savoir-faire e compromisso social.

“Este prémio não é apenas uma distinção ao nosso trabalho, mas um símbolo do potencial da baunilha de São Tomé, que através da VANILHA tem vindo a conquistar o seu lugar no panorama mundial da gastronomia gourmet”, afirmam Juliette Dohar e Francesco Mai, fundadores da empresa.

Ao contrário produções genéricas ou de origem incerta, a baunilha premiada é totalmente rastreável e certificada biológica, cultivada e transformada localmente pela equipa da VANILHA em parceria com pequenos produtores da ilha.

Um sucesso que se estende aos nossos parceiros

A Laiterie ODLA, cliente e parceira da VANILHA, foi igualmente distinguida no Mondial du Fromage 2025, em Tours (França), onde o seu iogurte de baunilha de São Tomé recebeu a Medalha de Prata. Este reconhecimento demonstra como uma matéria-prima de excelência pode inspirar produtos de altíssima qualidade também fora das fronteiras da ilha.

Com esta nova medalha, a VANILHA reforça a sua posição como embaixadora da baunilha de São Tomé no mundo, unindo qualidade, ética e inovação.

Fonte : Empresa Vanilha STP