Índia diz que passou Japão como 4ª maior economia do mundo

Governo afirma que país tem PIB de US$ 4,18 trilhões e projeta ultrapassar a Alemanha em até 3 anos…

A Índia afirmou ter ultrapassado o Japão e se tornado a 4ª maior economia do mundo, além de projetar que poderá superar a Alemanha e alcançar a 3ª posição em até 3 anos. A avaliação consta do balanço econômico de fim de ano divulgado pelo governo indiano, que aponta um cenário de crescimento elevado com inflação baixa e melhora consistente do mercado de trabalho….

