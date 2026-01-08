Cabo Verde reconhecido pelos resultados alcançados no Projecto de Cooperação Sul-Sul China e a FAO

Cabo Verde foi reconhecido pelas autoridades chinesas pelos resultados alcançados no âmbito do Projecto de Cooperação Sul-Sul China e a FAO, com a implementação, desde Setembro de 2023, e avanços significativos no reforço das capacidades técnicas, na transferência de conhecimento e na adaptação da agricultura às mudanças climáticas. Durante a visita do ministro da Agricultura […]

Durante a visita do ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, à República Popular da China, a China reafirmou o seu compromisso em aprofundar esta parceria estratégica, considerando o projecto uma base sólida para o desenvolvimento agrícola de médio e longo prazo.

O ministro manifestou grande satisfação com os resultados alcançados, sublinhou o impacto concreto da cooperação no fortalecimento do sector agroalimentar, na segurança alimentar e no desenvolvimento sustentável do país, destacando, ainda, o potencial do projecto para gerar benefícios duradouros para Cabo Verde.

No âmbito da visita oficial de seis dias, segundo um comunicado do Governo de Cabo Verde a que a FORBES ÁFRICA LUSÓFONA teve acesso, o governante cabo-verdiano tem vindo a desenvolver uma intensa agenda de trabalho, com destaque para o fortalecimento da cooperação internacional no sector agroalimentar.

“Gilberto Silva realizou encontros institucionais, incluindo uma visita ao Centro de Cooperação Internacional do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais e à empresa CMEC Group – China Machinery Engineering Corporation, que demonstrou interesse em cooperar com Cabo Verde na identificação de soluções e equipamentos agrícolas adequados à realidade nacional”, lê-se no documento.

Esta visita, que abrange as cidades de Pequim, Hunan e Xangai, ressalta o comunicado, reforça o compromisso de Cabo Verde em consolidar parcerias estratégicas e promover uma agricultura mais moderna, resiliente e sustentável.

FONTE : Forbes África Lusófona