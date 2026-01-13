Cacau e Turismo tiraram a economia de STP do zero

Finalmente a economia de São Tomé e Príncipe deu sinal de crescimento. Segundo o balanço económico do ano 2025 feito pelo governador do Banco central Agostinho Fernandes, a economia cresceu 2,1%.

«O crescimento económico manteve-se modesto. Para 2025 estima-se um crescimento real do PIB de 2,1%, superior ao registado em 2024, mas ainda aquém das expectativas formuladas no início de 2025», afirmou o governador do Banco Central.

Isso depois de dois anos consecutivos de crescimento nulo do Produto Interno Bruto, em 2023 e 2024. A economia do país saiu do zero em 2025, com o impulso dado pela exportação do cacau e o turismo.

«Beneficiando de factores conjunturais favoráveis às exportações do cacau atingiram os níveis mais elevados das últimas duas décadas. O sector do turismo com amplo potencial de expansão já apresenta uma trajectória de crescimento sustentável. A recente nomeação de São Tomé e Príncipe como reserva da biosfera constitui um activo estratégico que se devidamente aproveitado poderá funcionar como catalisador de um turismo mais sustentável e de maior valor acrescentado», detalhou o governador do Banco Central.

O êxodo da mão de obra, sobretudo jovem para o estrangeiro, apresenta-se como uma faca de dois gumes. Os dados divulgados pelo Banco Central indicam que as remessas dos emigrantes registaram um aumento, contribuindo para o reforço do mercado cambial e para uma maior estabilidade financeira. Infelizmente as reservas cambiais continuam baixas e suportam a importação de tudo que o país precisa.

«As remessas dos emigrantes aumentaram significativamente e passam a desempenhar um papel relevante no apoio ao consumo interno. Para o Banco Central este fenómeno exige atenção particular, no sentido de assegurar que estes fluxos sejam canalizados por vias formais seguras e transparentes», confirmou.

Apesar dos sinais positivos, a inflação mantém-se elevada, em torno dos 12%. O Governador Agostinho Fernandes garantiu que o Banco Central vai avançar com medidas para travar a subida dos preços, e acredita num crescimento económico mais robusto em 2026.

«Estima-se um crescimento do PIB real de cerca de 3,9 em 2026 e 2027 contrastando com a média dos últimos anos», frisou.

Fortemente dependente da ajuda financeira internacional, a economia são-tomense continua vulnerável a choques externos.

Abel Veiga