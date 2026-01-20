Economia chinesa: crescimento de 5% em três anos consecutivos

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

Apesar de um contexto mundial de trocas económicas e comerciais marcado por tarifas alfandegárias, a economia chinesa distinguiu-se pela sua resiliência, apresentando uma taxa de crescimento de 5% em 2025. De acordo com as estatísticas do Escritório Estadual de Estatísticas, publicadas em 19 de janeiro, o PIB da China atingiu 140,187 bilhões de yuans em 2025.

A China mantém uma taxa de crescimento estável há três anos consecutivos, o que é um sinal da resistência da sua economia aos choques externos. No centro desse desempenho estão a otimização e modernização contínuas da estrutura econômica e as transformações estruturais perceptíveis em vários subsetores do campo industrial. A resiliência da economia chinesa deve-se, entre outras coisas, à forte competitividade internacional dos seus produtos combinada com a diversificação dos mercados de exportação e a modernização estrutural dos produtos.

Tudo o que permitiu manter um elevado crescimento das exportações apesar do espectro das tarifas alfandegárias. Da mesma forma, uma certa coordenação das políticas de estabilização do crescimento foi habilmente implementada com resultados. Os incentivos ao consumo também contribuíram para aumentar a procura interna.

A manutenção do crescimento chinês num clima de incerteza deve-se também ao dinamismo do comércio externo. Face às turbulências externas, foram tomadas medidas para ajudar as empresas a estabilizar os seus pedidos, expandir os seus mercados e cultivar um novo impulso para o comércio externo. Como resultado, o comércio externo chinês conseguiu estabilizar em termos de escala e crescimento e otimizar sua estrutura de exportação.

De acordo com dados oficiais, as exportações chinesas de produtos de alta tecnologia em 2025 atingiram 5,25 bilhões de yuans, um aumento de 13,2% em relação ao ano anterior, contribuindo com 2,4 pontos percentuais para o crescimento geral das exportações. Por exemplo, os dados oficiais indicam que a produção e as vendas de automóveis da China ultrapassaram 34 milhões de unidades, estabelecendo um novo recorde histórico e mantendo o primeiro lugar mundial pelo 17o ano consecutivo.

A inovação de exportação da China, de acordo com a administração alfandegária, ganhou substancialmente, seu desenvolvimento verde se tornou mais pronunciado e seu desenvolvimento ganha-ganha se afirmou mais. Os «produtos chineses de qualidade» ganharam grande popularidade à escala mundial, desempenhando um papel essencial na preservação da estabilidade das cadeias de produção e de abastecimento mundiais, ao mesmo tempo em que traz certeza e cria novas oportunidades para o desenvolvimento econômico e comercial mundial.

No ano passado, além da otimização estrutural, a diversificação dos mercados de exportação foi outra característica determinante da evolução do comércio externo. Os dados indicam que, em 2025, dos 249 países e regiões com comércio com a China, 190 registaram um crescimento das suas importações e exportações com a China.

As importações chinesas foram estimadas em um volume recorde de 18.480 bilhões de yuans. Os dados internacionais mais recentes mostram que, nos três primeiros trimestres de 2025, a China tornou-se o principal destino das exportações de 79 países e regiões, três vezes mais do que em 2024. Neste registo, as trocas comerciais com os Estados Unidos e a União Europeia foram notáveis. Os dados revelaram que em 2025, as importações e exportações da China com os EUA atingiram 4,010 bilhões de yuans, ou 8,8% do valor total das importações e exportações chinesas. O comércio com a UE ascendeu a 5.930 bilhões de yuans, um aumento de 6% e uma contribuição de 0,8 ponto percentual para o crescimento geral das importações e exportações da China.

A China, com o seu desempenho de crescimento num contexto global instável, está a impor-se lenta e firmemente como uma locomotiva fiável da economia mundial. De acordo com a constatação de Zhang Monan, pesquisador do Centro Chinês para Trocas Econômicas Internacionais, a China está em uma dinâmica tranquilizadora para manter um crescimento estável em relação aos fatores específicos. O país tem o ecossistema industrial mais avançado do mundo. Há uma dinâmica de inovação que continua a emergir, marcada pelo crescimento explosivo atual da IA. A outra vantagem é que a China tem o maior pool de engenheiros do mundo, especialmente talentos na área da inovação científica e tecnológica.

Em uma palavra, a China fez a escolha de promover um desenvolvimento estruturado com a modernização e a inovação tecnológica como pano de fundo, lutando por uma cooperação ganha-ganha diversificando suas parcerias com o resto do mundo. Enquanto outros ainda acreditam na ilusão do protecionismo e do isolacionismo, a China opta incessantemente pela abertura. Este é o segredo para um crescimento contínuo e estável.

Fonte CGTN – Foto: VCG