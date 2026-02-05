Após sair da pobreza extrema, a Etiópia tenta se afirmar como a nova fábrica de África

Após sair da pobreza extrema, a Etiópia ergue parques industriais bilionários, transforma o complexo de Hawassa em polo têxtil e de calçados e tenta se firmar como a nova fábrica da África.

A história da industrialização recente da Etiópia costuma ser contada como um salto improvável: um país por décadas associado a fome, baixa renda e vulnerabilidade climática decide apostar em manufatura exportadora, planeja parques industriais em escala nacional e tenta repetir, à sua maneira, a fórmula que transformou partes da Ásia em “fábricas do mundo”. Só que, no caso etíope, o enredo é mais duro, mais técnico e mais frágil do que parece em manchetes. A ambição existiu, os parques foram construídos, as marcas chegaram. Mas a sustentação política, comercial e social desse modelo enfrentou choques que poucos países conseguem absorver sem rachaduras.

Para entender por que a Etiópia conseguiu atrair multinacionais antes dos conflitos recentes — e por que parte desse impulso perdeu força — é preciso olhar para três camadas ao mesmo tempo: pobreza e transição econômica, política industrial estatal e o “motor” de Hawassa como vitrine.

O ponto de partida real: pobreza em queda e pressão por empregos

Antes de falar de parques e fábricas, existe um dado estrutural que explica por que a Etiópia buscou a indústria com tanta urgência: a necessidade de tirar milhões da pobreza e criar empregos em massa. A redução de pobreza no país, especialmente entre 2000 e meados da década de 2010, foi registrada em avaliações do Banco Mundial, que apontam queda relevante nos indicadores de pobreza ao longo do período (com destaque para a redução da pobreza entre 2000 e 2011 e novas quedas até 2016, ainda que com desigualdades persistentes).

Só que esse progresso veio acompanhado de uma pressão: uma população grande e jovem exige criação constante de vagas. Nesse contexto, a indústria de transformação aparece como caminho óbvio para absorver mão de obra e gerar divisas com exportação. E aí entra o plano: parques industriais prontos, infraestrutura integrada e foco em setores intensivos em trabalho, como têxtil, confecção e calçados.

O “modelo Etiópia”: industrialização estatal com parques prontos para exportar

A estratégia adotada pelo governo foi fortemente estatal e baseada em infraestrutura industrial planejada: criar parques com energia, água, tratamento de efluentes, segurança, serviços e “one stop shop” para burocracia, e então ofertar isso ao investidor estrangeiro (e também ao investidor local, em menor volume). A Industrial Parks Development Corporation (IPDC), criada como empresa pública para impulsionar essa agenda, descreve sua missão justamente como a de viabilizar infraestrutura integrada e atrair investimento doméstico e internacional para acelerar transformação econômica.

Essa abordagem, em tese, reduz o principal gargalo de muitos países pobres que tentam virar polo industrial: o investidor não quer “descobrir” como operar; ele quer entrar e produzir. A Etiópia tentou oferecer isso: parques operacionais, foco exportador e um discurso de competitividade baseado em mão de obra disponível, energia e logística orientada a corredores de desenvolvimento.

Hawassa como vitrine: a “cidade-fábrica” do têxtil e da confecção

O caso mais emblemático dessa aposta é o Hawassa Industrial Park, no sul do país. Ele foi desenhado para ser, literalmente, um símbolo: um parque têxtil “eco-industrial”, com tecnologia de tratamento de efluentes e uma narrativa de sustentabilidade que conversasse com as exigências ambientais de grandes compradores globais.

Os números públicos do parque mostram por que Hawassa virou a peça central dessa história:

Área total citada de cerca de 1,3 milhão de m² , com ~300 mil m² de área construída de galpões fabris em parte das descrições institucionais do parque.

, com de área construída de galpões fabris em parte das descrições institucionais do parque. Operação com dezenas de “sheds” (galpões), com versões oficiais mencionando 52 galpões e início de operações por volta de 2016–2017 em um recorte de 140 hectares (nas descrições da IPDC).

e início de operações por volta de em um recorte de (nas descrições da IPDC). Um sistema de Zero Liquid Discharge (ZLD) com reciclagem de 90% da água residual e capacidade de tratamento na ordem de 11 milhões de litros por dia , citado em descrições públicas sobre o parque.

com reciclagem de da água residual e capacidade de tratamento na ordem de , citado em descrições públicas sobre o parque. Expectativa institucional de chegar a 60 mil empregos em plena capacidade e US$ 1 bilhão/ano de receita de exportação como objetivo.

Esses números importam porque, em países que tentam industrializar rápido, o “sinal” é parte do investimento: Hawassa foi desenhado para provar que a Etiópia conseguia operar manufatura exportadora moderna, com padrões ambientais e serviços integrados.

As marcas chegam: a Etiópia entra no radar do fast fashion

A chegada de grandes compradores e fornecedores globais ao ecossistema etíope foi real, e Hawassa virou o endereço mais “midiático”. Reportagens e análises daquele período registram o movimento de marcas internacionais para a Etiópia, atraídas por custos, promessas de compliance e uma cadeia produtiva estruturada dentro do parque.

Um ponto importante é que, em muitos casos, o parque não atrai “a marca” diretamente, mas fornecedores que produzem para marcas. Mesmo assim, o efeito reputacional é enorme: quando nomes do varejo global passam a aparecer associados a um país, isso pode puxar novos investidores, bancos, financiadores e contratos de longo prazo.

O lado duro da fábrica: salários baixos, rotatividade e tensão trabalhista

Só que a industrialização via confecção tem uma armadilha conhecida no mundo inteiro: ela pode criar empregos rápido, mas também pode operar com salários muito baixos, rotatividade alta e pressão social intensa.

Organizações sindicais e veículos especializados relataram tensões trabalhistas e reivindicações por melhores condições em Hawassa, incluindo discussões sobre salários baixos e custo de vida, além de demandas por organização sindical e benefícios (moradia e transporte aparecem frequentemente como gargalos).

Em paralelo, matérias e levantamentos sobre o setor etíope levantaram denúncias e críticas sobre condições de trabalho em cadeias que abastecem marcas globais, reforçando um ponto-chave: para a Etiópia virar “nova fábrica”, não bastava construir galpões; era preciso sustentar um modelo socialmente aceitável e produtivo ao longo do tempo.

Ainda assim, também houve iniciativas formais para melhorar capacitação e ascensão profissional. Um exemplo é o programa de desenvolvimento de liderança feminina do International Labour Organization (ILO) no setor de confecção, com dados publicados sobre treinamento e promoções desde 2021, indicando esforços de qualificação e progressão interna em fábricas do setor.

Essa combinação — parque moderno, mas desafios trabalhistas — é típica de industrialização acelerada em países de baixa renda. E ela afeta diretamente produtividade, retenção e confiabilidade perante compradores.

O choque externo: comércio, sanções e o risco de depender de um “atalho”

Mesmo quando a operação industrial funciona, o modelo pode depender de vantagens comerciais para competir globalmente. Um exemplo citado em análises econômicas locais é o papel que o acesso preferencial ao mercado dos EUA tinha para exportações de vestuário e calçados — e o impacto quando esse acesso foi interrompido.

A suspensão da Etiópia de benefícios comerciais dos EUA sob o regime do AGOA foi noticiada amplamente em 2022, associada a preocupações com direitos humanos no contexto do conflito no norte do país.

Veículos econômicos etíopes descrevem o efeito disso no desempenho exportador de parques industriais, com queda de receitas e saída de empresas, além de perdas de postos de trabalho e de faturamento associadas ao choque comercial.

Em outras palavras: o parque pode estar de pé, a mão de obra pode existir, mas se o canal de mercado é fechado ou se o risco-país sobe, o investidor recalcula.

O choque interno: conflitos recentes e o “risco país” que muda tudo

Além do choque comercial, há o choque político-militar: conflito prolongado altera percepção de risco, encarece seguro, interrompe logística e reduz disposição de marcas em assumir exposição reputacional.

O conflito em Tigray, iniciado em 2020 e encerrado por um acordo em 2022, foi descrito por cobertura internacional como um evento de enorme escala humana e impacto regional. E, mesmo após o acordo, notícias recentes mostram que tensões continuam a preocupar, com efeitos sobre estabilidade percebida.

Para uma cadeia como têxtil e confecção — que vive de previsibilidade, cronograma e risco logístico baixo — instabilidade não é detalhe: é decisiva.

O teste Hawassa: promessas bilionárias vs. resultados e travas reais

Hawassa foi anunciado com metas ambiciosas (empregos e exportações na casa do bilhão).

Mas, na prática, a performance anual e a trajetória de exportação dependem de fatores que nem sempre aparecem em títulos: custo logístico, energia, câmbio, produtividade, tempo de entrega e estabilidade contratual.

Em 2024, por exemplo, a agência de notícias estatal etíope publicou números de receita de exportação em um recorte de seis meses no parque, indicando valores na casa de dezenas de milhões de dólares naquele período — um dado útil para comparar expectativa de longo prazo com o resultado efetivo em janelas curtas.

E do lado corporativo, houve movimentos simbólicos. Reportagem local registrou a saída de produção direta de uma grande companhia associada à operação de Hawassa (mantendo, segundo a mesma cobertura, intenção de continuar “sourcing” via terceiros), em uma fase em que o país enfrentava turbulência.

Isso não apaga a importância do parque — mas mostra o quanto o modelo é sensível a estabilidade e a rentabilidade.

O que ficou de pé, apesar de tudo

Mesmo com choques, a estratégia de parques industriais deixou legados concretos:

Infraestrutura pronta e replicável: Hawassa foi desenhado como protótipo para outros parques, com serviços integrados e desenho operacional padronizado. Institucionalidade dedicada: a IPDC centraliza o modelo e comunica metas de gestão e expansão de zonas e parques sob administração estatal. Capacitação e transferência de know-how: a própria gestão do parque e iniciativas setoriais reconhecem treinamento e aquisição de experiência por trabalhadores e gestores locais, com programas formais e parcerias.

Ou seja: a industrialização etíope não foi “fantasia”. Ela aconteceu. O debate real é: ela conseguiu se sustentar no ritmo prometido?