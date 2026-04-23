Méritos políticos: semear as sementes de um futuro melhor

Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.

Numa visita recente a Yiwu, uma cidade de comércio mundial situada na província chinesa de Zhejiang, um empresário senegalês explicou-nos o que construiu a reputação da localidade. Testemunha privilegiada do milagre económico de Yiwu, reside lá há mais de vinte anos e resumiu a história de sucesso da cidade nos seguintes termos: Os responsáveis locais de Yiwu deram provas de uma liderança notável ao concretizarem uma visão nobre que foi fazer da sua cidade, um centro internacional de comércio. Deram o seu melhor para atrair investidores, transformando significativamente a cidade. Eles criaram oportunidades para todos sem distinção.

Os estrangeiros aproveitaram largamente esta visão para fazer crescer as suas actividades. A visão de longo prazo dos líderes locais deu frutos e continua a consolidar a reputação de Yiwu como um polo econômico importante na China. Este testemunho reflete o alcance da campanha de conscientização lançada pelo Partido Comunista Chinês (PCC) no final de fevereiro de 2026 para orientar seus membros, especialmente seus líderes, na aquisição e implementação de uma visão justa dos méritos políticos. Mas o que são os méritos políticos?

O conceito poderia ser encarado como um princípio que convida a apoiar-se na realidade, a agir em conformidade com as leis e a produzir resultados que resistam à prova da prática e da história. Realmente beneficiam o povo e ganham reconhecimento público através de decisões inteligentes e trabalho duro. Convida o líder político, qualquer que seja seu nível de responsabilidade, a ser irrepreensível na condução dos assuntos públicos. A campanha, que se prolongará até Julho deste ano, justifica-se plenamente, tanto mais que serão operadas transições no seio das equipas dirigentes locais a diferentes níveis. Esclarece que 2026 é o primeiro ano de implementação do 15o Plano Quinquenal de Desenvolvimento Nacional (2026-2030) e que é necessário equipar melhor as equipas dirigentes na realização das ambições deste importante roteiro.

Os méritos políticos estipulam o imperativo de privilegiar o bem-estar do povo e valorizar resultados tangíveis a longo prazo, que podem não ser imediatamente visíveis, mas que são alcançados através de uma tomada de decisão sensata e de acções concretas. Mais uma vez, o exemplo do espectacular desenvolvimento de Yiwu, que hoje rima com prosperidade, confirma a ideia de acções pensadas para o longo prazo.

Alcançar os objetivos de desenvolvimento econômico e o bem-estar do povo depende de uma liderança que se distingue pela exemplaridade, competência e eficácia. A probidade dos quadros dirigentes constitui a garantia fundamental dos seus méritos políticos. Tal como o presidente chinês, Xi Jinping, muito bem referiu, a eficácia cada vez maior da autogestão do partido é a garantia final do desenvolvimento económico e social. Em suma, os líderes políticos são chamados a agir com responsabilidade, de acordo com a lei e a basear-se na realidade para tomar decisões. Espera-se deles que saibam enfrentar os desafios enfrentados pelas populações, a fim de melhorar as suas condições de vida.

Neste caso, o exemplo de Jiao, secretário do comité do partido para o pouco conhecido distrito rural de Lankao, na província de Henan (centro), no início da década de 1960 é muito eloquente. Com efeito, este mobilizou a população para fazer face às tempestades de areia, às inundações e à salinização generalizada dos solos. Seu espírito de iniciativa e dedicação ao povo deram frutos e melhoraram consequentemente as condições de vida de sua comunidade. Este é o tipo de liderança que os decisores políticos devem assumir para implementar com sucesso o 15.o Plano Quinquenal.

Longe de ser uma oportunidade para se gabar dos seus privilégios, assumir responsabilidades políticas é trabalhar incansavelmente para satisfazer as expectativas da população. Por outras palavras, os pequenos cálculos e as ambições pessoais devem ser eliminados em detrimento do interesse geral.

A busca de uma prosperidade comum para todos e a construção de um grande país socialista moderno até 2050 precisa de líderes que ousem moldar o futuro com base na realidade. É importante para eles evitar cair na facilidade de querer replicar, linha por linha, experiências bem-sucedidas de desenvolvimento em localidades inadequadas. Certamente, os melhores exemplos podem ser fontes de inspiração, mas não podem ser receitas que se aplicariam em todo o lado. As iniciativas de desenvolvimento bem-sucedidas são aquelas que se baseiam nas realidades onde precisam ser implementadas. Uma governança virtuosa é aquela que procura a adequação entre as soluções, as prioridades e as realidades locais. A China fez proezas na transição ecológica e pretende atingir o pico das emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e a neutralidade do carbono antes de 2060, partindo de um bom diagnóstico da realidade.

Longe de ser uma corrida de velocidade, o compromisso político ao serviço do desenvolvimento é uma corrida de revezamento que se inscreve no longo prazo. A realização de um desenvolvimento também não é uma sobreposição para os resultados imediatos. É um processo que exige rigor, método e perseverança. A liderança verifica-se também na capacidade de projectar o futuro.

É com base numa visão de longo prazo que se podem avaliar verdadeiramente os méritos políticos. Na sua visão, Xi Jinping indicou que a adesão ao desenvolvimento de alta qualidade deve ser um elemento essencial da visão dos méritos políticos por parte dos responsáveis. Daí o seu apelo à implementação da nova visão ao longo de todo o processo de desenvolvimento económico e social, bem como à melhoria dos mecanismos de avaliação do desempenho. Numa palavra, os méritos políticos consistem em demonstrar disciplina, rigor, estar atento às realidades e ousar enfrentar os desafios para semear as sementes de um futuro que canta.

Fonte : CGTN / Foto – VCG)