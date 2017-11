Garimpo e tráfico de areia venceram Autoridade do Estado

A vitória do garimpo ilegal de areia sobre a Autoridade do Estado são-tomense está patente na porta de entrada da capital São Tomé, mais concretamente na Praia Lagarto na marginal 12 de julho perto do aeroporto internacional.

Em janeiro de 2017, o Téla Nón deu várias notícias sobre a confrontação que eclodiu nas comunidades de Praia Nazaré e Praia Lagarto, ambas localizadas na marginal 12 de julho. Confrontação entre militares da guarda costeira e os habitantes das duas comunidades por causa da extracção ilegal de areia, que para além de permitir o avanço do mar sobre a terra, estava a por em causa a existência das próprias comunidades. Residências desmoronaram na região por causa da extracção de areia. Centenas de poços abertos passaram a funcionar como ninho para reprodução de mosquitos.

O Governo ordenou a intervenção militar, para travar a situação que transformou a porta de entrada da capital do país num amplo espaço de garimpo. Militares da guarda costeira iniciaram em Janeiro o patrulhamento diário dos dois bairros e da estrada que dá acesso ao aeroporto internacional, como forma de pôr fim ao garimpo e tráfico de areia nas duas comunidades.

O Comandante da Guarda Costeira, o capitão de mar e guerra Idalécio João(na foto), visitou as duas comunidades e prometeu força militar para repor a autoridade do Estado no combate contra a extracção ilegal de areia. «A Capitania dos portos está inserida na guarda costeira e tem jurisdição sobre o território que vem do mar para dentro numa distância de 80 metros. Temos homens com músculos, para repor a autoridade do Estado nesta zona toda», garantiu o capitão de mar e guerra Idalécio João, em Janeiro passado.

Os populares também prometeram em Janeiro passado, que iriam continuar a extrair areia, uma vez ser a única fonte de sustento, que acabaram por ter nos últimos anos. O Comandante da Guarda Costeira repeliu no momento avisando que « eles não podem resistir contra os militares».

Para além da intervenção militar a mando do Governo, o próprio executivo tomou medidas administrativas sem precedentes no país para travar a extracção ilegal de areia. No dia 25 de Janeiro, os Ministros das Finanças e da Economia Azul, das Obras Públicas Recursos Naturais e Ambiente, e da Defesa e Administração Interna, respectivamente, Américo Ramos, Carlos Vila Nova e Arlindo Ramos, assinaram e publicaram um despacho onde dentre outras medidas, anunciaram que «ficam suspensas todas as autorizações de extracção e transporte de areia por tempo indeterminado».

O despacho anunciou também que só em casos de superior interesse público, «poderá ser outorgada autorização para extracção de areia nas zonas do interior ou costeira do país».

O despacho impôs coimas pesadas para pessoas ou viaturas que forem apanhadas a extrair ou a transportar areia. Qualquer cidadão que violar a ordem de proibição de extracção e comercialização de areia, terá que pagar 5 milhões de dobras, cerca de 200 euros, por cada saco de areia que for retirado do mar ou do interior do país.

O país pensou que era desta vez que a autoridade do Estado seria exercida de facto no país. Mas infelizmente o Estado voltou a seguir a tradição. A lei fica no papel, tudo sol de pouca dura. Leve – Leve a patrulha militar foi-se retirando da zona de garimpo de areia. Leve-Leve o as letras do despacho dos três ministros, arriscadas da agenda.

Aliás como o Téla Nón advertiu nos artigos publicados em Janeiro passado, em São Tomé e Príncipe as medidas anunciadas pelo governo para garantir a autoridade do Estado, acabam por ser um nado morto.

O garimpo de areia na marginal 12 de julho prosseguiu. Já neste mês de Novembro o garimpo e tráfico de areia, no mesmo local e diante de todos os olhos que circulam entre o centro da capital e o aeroporto internacional, tornou-se oficial.

Retro-escavadoras estão a abrir o espaço para os populares retirarem areia, e depois chegam camiões com barro para ser colocado nos buracos onde saíram areia. Tudo acontece a beira mar. Pouco tempo depois da colocação do barro, a água começa a emergir. E não é água da chuva. Pelo que o Téla Nón apurou, a água que emerge e cobre o barro que está a ser colocado na zona vem do mar.

Um sinal claro de que quanto mais areia se retira do local, mais caminho é aberto para o mar avançar sobre a terra. Se um dia o mar e as ondas revoltas emergirem do fundo da zona de garimpo, pode ser que leve consigo também a única estrada que liga o aeroporto internacional à cidade de São Tomé.

Praia Lagarto é actualmente uma feira nacional de extracção e venda de areia. Camiões, carrinhas, moto carrinhas, entram e saem no transporte da matéria prima resultante do garimpo, agora com apoio de retro-escavadoras.

Tudo parece uma operação com aval do próprio Estado, que por sinal saiu derrotado no braço de ferro que impôs aos populares em Janeiro passado, no sentido de repor a sua autoridade sobre a ampla zona de garimpo em que se transformou a marginal 12 de julho, perto do aeroporto internacional.

Abel Veiga