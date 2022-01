Agressão contra o ambiente – “Não podemos ser cúmplices dessa selvajaria”

As acções de agressão do homem contra o ambiente na ilha de São Tomé, já atingiram níveis insuportáveis.

O Presidente da República que falou do fenómeno de chuva torrencial e demorada que provocou estragos na ilha de São Tomé, no dia 28 de Dezembro do ano passado chamou a atenção dos cidadãos, para as más práticas ambientais que marcam a ilha de São Tomé. Uma selvajaria, afirmou Carlos Vila Nova.

«Estive presencialmente em Micoló e Fernão Dias e presenciei o que as mãos dos homens são capazes de fazer. Já não basta reclamar…é preciso agir imediatamente e com toda força que a lei nos permite. Não podemos ser cúmplices dessa selvajaria», afirmou.

Nestas duas localidades do distrito de Lobata, o Presidente da República foi confrontado com pedidos de socorro da população que exigia tomada de medidas por parte do Estado contra os traficantes de inertes sobretudo areia nestas duas localidades.

A extracção abusiva e anárquica de areia em Micoló e Praia de Fernão Dias criou condições para a tempestade de 28 de Dezembro passado, inundar e destruir as duas localidades.

«O nosso ambiente é deixado à fúria avassaladora dos homens, para os quais não há limites a sua actuação. O ambiente não é propriedade de alguns são-tomenses que fazem dele o que querem, apenas para satisfazer as suas ganâncias e dos seus correligionários…», concluiu o Presidente da República.

A par da extracção anárquica de areia, fenómeno que tem acelerado a erosão costeira e permitido o avanço do mar sobre a terra, a floresta da ilha de São Tomé também é alvo de um desmatamento sem precedentes. Há muito tempo que o abate ilegal de árvores entrou pelo parque natural Obô.

