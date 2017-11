Análise ao milho chinês demorou 7 meses

7 meses após a erupção da polémica em torno do milho que o Ministério da Agricultura de São Tomé e Príncipe, importou da China para produzir ração animal, o Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica do país, apresenta o resultado das análises.

O milho que foi introduzido na região de Mesquita, não é transgénico, mas sim híbrido. É a notícia que o Director Científico do CIAT, Severino do Espírito Santo, deu ao país na quinta – feira.

Segundo o Director Científico do CIAT, os exames que esclareceram o tipo de milho que foi lançado nas terras de Mesquita, foram realizados tanto no laboratório do CIAT como nos laboratórios internacionais. « Trangènico é um organismo que dentro do seu cromossoma tenha sido injectado o ADN de outro indivíduo… Posso injectar ADN de um fungo numa planta, logo se trata de um trangènico, o que não é o caso do milho chinês», explicou o Director Científico do CIAT.

A investigação feita elucidou também que o milho em causa, só pode atingir o seu nível máximo de produção se durante o cultivo forem aplicados adubos químicos. Um processo novo na produção de milho em São Tomé e Príncipe.

O Director Científico do CIAT deu também uma informação muito importante, sobre o milho híbrido importado da China. É que depois da colheita, as sementes desta variedade de milho, não podem ser utilizadas para uma nova sementeira.

Para realizar a segunda sementeira o país tem que importar as sementes no fornedor chinês, e assim sucessivamente.

Em cada ano os produtores de milho em São Tomé e Príncipe, lançam duas sementeiras com duração de 3 meses cada uma.

Caso o Governo avance com a produção em larga escala do milho híbrido da China, o perito científico do CIAT alertou para a necessidade de se separar as águas.

Segundo Severino do Espírito Santo, se o Governo definir a zona sul da ilha de São Tomé, para o cultivo do milho híbrido chinês, não se deverá naquela área introduzir as sementes do milho tradicional de São Tomé.

Ou seja, se a região sul for seleccionada para a produção do milho híbrido da China, a parte norte da ilha ficará com o milho tradicional de São Tomé, ou vice-versa. O importante é que as duas varidades não se cruzem, porque caso aconteça o cruzamento, não se sabe ainda, o que poderá acontecer de facto no espaço agrário são-tomense.

Os testes técnico-científicos foram realizados, e agora segundo Severino do Espírito Santo, caberá ao governo decidir sobre a dissiminação ou não, da cultura do milho híbrido de origem chinesa em São Tomé, e quiçá na ilha do Príncipe onde as autoridades locais preocupam-se e muito, com o equilíbrio ecológico daquela região autónoma.

Abel Veiga