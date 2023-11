Sérvia quer ajudar STP na produção do milho em grande escala

S. Tomé e Príncipe acaba de beneficiar de 20 toneladas de sementes de milho para o cultivo.

A doação é do instituto nacional do milho da Sérvia “são 20 toneladas de sementes que significa que nos próximos dois anos poderemos plantar em todas as ilhas de S. Tomé e Príncipe. Nós temos híbridos de alta qualidade e esperamos que essas sementes possam ajudar no aumento da produção local do milho para o povo santomense e também para a produção de ração animal” – disse Milos Perisic, embaixador da Sérvia para S. Tomé e Príncipe.

As sementes começarão a ser distribuídas gratuitamente aos pequenos agricultores nos próximos dias. As autoridades esperam uma produção em grande escala.

“Atualmente as sementes que nós temos está em torno de duas a três toneladas por hectare e receber uma semente que vai nos dar cerca de 14 toneladas é lógico que vamos ver a nossa produção a aumentar” – disse, com sorriso no rosto, Abel Bom Jesus, ministro de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.

A grande expectativa é garantir também a produção interna de ração animal, numa altura em que os criadores se vêm a braços com a falta deste produto no mercado interno.

“É uma meta que nós estamos a lutar para poder atingir. Sabemos que atualmente a ração animal está muito difícil no nosso mercado. Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia esse produto disparou no mercado e está a dificultar a vida dos criadores de galinhas e porcos e a nossa responsabilidade como governo é buscar a solução para poder estancar esse problema” – sublinhou o ministro.

Para além das sementes, a Sérvia enviou um especialista para formar os pequenos agricultores na área de cultivo.

José Bouças