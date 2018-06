Praga na África Subsaariana pode deixar 300 milhões de pessoas com fome

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Lagarta-do-cartucho-do-milho já infetou área que seria equivalente à junção da União Europeia, da Austrália e dos Estados Unidos; necessários US$ 23 milhões para oferecer apoio aos países para lidarem com a praga este ano.

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, pediu uma campanha mais alargada contra a lagarta-do-cartucho-do-milho. A ideia é envolver mais de 500 mil agricultores da África Subsaariana.

A praga tem o potencial de deixar 300 milhões de pessoas com fome na região, de acordo com o diretor da Divisão de Produção Vegetal e Proteção da agência, Hans Dreyer.

Milho e Sorgo

O representante contou que já foram infestados campos de milho e sorgo em 44 países, numa área total que ultrapassa 22 milhões de quilómetros quadrados. Se combinada, essa região poderia cobrir a União Europeia, a Austrália e os Estados Unidos.

Falando à margem de uma reunião com parceiros, em Roma, o representante disse que a FAO investiu mais de US$ 9 milhões do seu orçamento regular e mobilizou US$ 12 milhões para os seus programas contra a lagarta-do-cartucho-do-milho.

Desafios

O diretor da Divisão de Mobilização de Recursos da FAO, Gustavo González, declarou que são precisos US$ 23 milhões para permitir que a agência apoie efetivamente os países para que lidem com os desafios da praga em 2018.

A lagarta-do-cartucho-do-milho apareceu pela primeira vez no continente em 2016, na África Ocidental. A praga pode agora ser encontrada na África Subsaariana. Em todo o continente, apenas 10 países, a maioria no norte, não estão infestados.

Produtores

Os mais afetados são os pequenos agricultores e a FAO avisa que “qualquer dano adicional causado pela praga teria consequências drásticas na vida de dezenas de milhões de produtores da região subsaariana”.

Estima-se que se 20% da produção anual de milho fosse afetada pela lagarta-do-cartucho-do-milho, haveria um déficit de 16 milhões de toneladas de milho no valor de cerca US$ 5 bilhões.

