Partido Verde condena escravatura na Líbia  

Num comunicado o Movimento Social Democrata, Partido Verde de São Tomé e Príncipe (MSD-PVSTP), denuncia e repudia, veemente, este vil fenómeno (comércio de emigrantes africanos na Líbia para escravatura).

O partido Verde, desafia também a todas as forças vivas mundiais com destaque para a Organização das Nações Unidas e as suas Agências, União Europeia, União Africana, os Governos Mundiais, os Partidos Políticos e as Organizações não Governamentais no sentido de se posicionarem claramente na condenação e erradicação desse flagelo humano.

Leiaa o comunicado na íntegra – POSICIONAMENTO-OFICIAL-DO-MOVIMENTO-SOCIAL-DEMOCRATA-fim