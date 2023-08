Frente Unida rejeita a proibição do direito de manifestação e admite sair a rua a qualquer momento

O bloco dos partidos da oposição diz que a decisão do Governo de proibir o direito de manifestação no país por um período de 15 dias viola a constituição política.

A Frente Unida da oposição admite sair à rua em manifestação a qualquer momento, e avisa que não vai aceitar a presença de forças de segurança estrangeiras no em São Tomé.

A decisão do governo de proibir o direito de manifestação durante 15 dias, por causa da XIV cimeira dos chefes de estados e de governos da CPLP provocou uma ebulição política no país.

Todos os partidos da oposição com e sem assento parlamentar, convocaram uma conferência de imprensa para denunciar a violação da constituição política. «Uma violação grosseira e clara da constituição e da legalidade no nosso país», declarou Jorge Bom Jesus, Presidente do MLSTP/PSD, o maior partido da oposição.

Consequência da decisão do governo, a manifestação dos familiares do único sobrevivente dos acontecimentos de 25 de Novembro de 2022 no quartel do moro foi cancelada. A oposição diz que é ilegal a continuidade do cidadão Lucas Lima na cadeia central em regime de prisão preventiva há mais de 9 meses.

O silêncio do Presidente da República Carlos Vila Nova face a violação do direito à manifestação mereceu críticas da Frente Unida.

«A nossa preocupação é ainda muito maior perante o silêncio cúmplice de sua excelência o senhor Presidente da República, que jurou cumprir a constituição e as leis. Não sentimos uma reacção do Presidente perante tudo isso», reforçou Jorge Bom Jesus.

O bloco dos partidos da oposição considera que a decisão do governo de proibir o direito à manifestação é nula. Segundo a oposição o comunicado do conselho de ministros não se sobrepõe a lei constitucional. Por isso mesmo a Frente Unida admite sair a rua em manifestação.

«Será uma manifestação assumida pela Frente Unida. Esperemos que entendam claramente a nossa posição. Não vai haver força de segurança externa que nos vai acobardar, que nos vai fazer ter medo de defender a democracia em São Tomé e Príncipe», pontuou, Sebastião Santos, representante do partido PCD.

O partido PCD aproveitou para denunciar a presença de forças de segurança estrangeiras no país.

«Forças vindas para este processo de Cimeira. Pelo que ouvimos são forças de dois países, nomeadamente do Tchad e do Ruanda», frisou Sebastião Santos.

Apelo de paz, segurança e estabilidade para São Tomé e Príncipe foi feito aos chefes de Estados e de governos da CPLP. Carlos Neves do partido UDD interveio para apelar os Chefes de Estados da CPLP. «No sentido de ajudarem São Tomé e Príncipe a caminhar em paz, segurança e em estabilidade. Não estamos habituados a assistir a actos de massacre e tortura. Por isso pedimos a essas excelências que aconselhem as nossas autoridades são-tomenses a ter um comportamento que respeite os valores dos direitos humanos. Não queremos mais sangue em São Tomé e Príncipe», afirmou o Presidente do partido UDD.

A Frente Unida pretende que a Cimeira da CPLP e o convívio entre os países de expressão portuguesa, sirvam para transmitir às autoridades são-tomenses «o desejo do seu povo de manter vivo o respeito pelos direitos humanos. Esperamos isso dos Presidentes que estarão conosco aqui no dia 27 de Agosto», concluiu Carlos Neves.

Tensão política nas vésperas da Cimeira da CPLP em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga