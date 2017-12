Combate à Máfia

O Primeiro Ministro Patrice Trovoada, reagiu ao caso da tentativa de corrupção aos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, no âmbito do processo da cervejeira Rosema.

«É mais uma manifestação de uma máfia instalada no nosso país, que tem uma maneira de actuar que põe em perigo a democracia, a liberdade das pessoas, a segurança das pessoas e os bens das pessoas», declarou o Chefe do Governo, no aeroporto internacional de São Tomé, quando deixava o país para assistir a inauguração do novo aeroporto do Senegal.

Patrice Trovoada considera que há um facto concreto, e denunciado pelo próprio Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Um facto gravíssimo acrescentou. «Eu não tenho nenhuma razão para duvidar da palavra do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça que diz que houve de facto tentativa de corrupção por parte do senhor Justino Veiga a mando do senhor Delfim Neves e do senhor Osvaldo Vaz. É uma situação gravíssima e eu espero que o ministério público faça tudo para que essa situação seja devidamente esclarecida», frisou..

As declarações de Delfim Neves, segundo as quais trata-se de uma cabala política, orquestrada pelo actual poder e que pretende principalmente o atingir, mereceram também a reacção de Patrice Trovoada. « Depois do arroz pobre, da STP Trading, dos 21 mil milhões que ele deve ao banco equador, depois e depois,,,,,,,que ele não venha dizer que é um caso político, porque não temos nada a ver com isso», sublinhou Patrice Trovoada..

O Chefe do Governo prometeu dar «todos os meios que forem solicitados pelo Ministério Público para que se chegue à verdade».

Patrice Trovoada, anunciou também que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Gomes Cravid, «manifestou que tem elementos de prova, uma série de elementos que podem ser apreciados e espero que quando ele regressar possa contribuir para o esclarecimento deste caso», pontuou.

Patrice está determinado em acabar com a máfia que segundo ele está instalada em São Tomé e Príncipe. Uma missão que para o Chefe do Governo, vai permitir a separação das águas. «Acabarmos com a corrupção acabarmos com essa mania de dizer que somos todos iguais, que somos todos corruptos o que não é verdade. Então vamos separar as águas», concluiu.

Branqueamento de capital, evasão fiscal, e fraude fiscal, são os crimes que o Ministério Público tem deduzido em relação ao caso de tentativa de corrupção no Supremo Tribunal de Justiça.

Uma tentativa que visava retirar a cervejeira Rosema do controlo de Nino Monteiro, para devolvê-la ao antigo proprietário o cidadão angolano Melo Xavier.

Abel Veiga