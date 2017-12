“Patrice deveria ser o primeiro a ser investigado”

A constatação é do partido PCD.

Na sequência da declaração do Primeiro Ministro Patrice Trovoada, sobre a necessidade de se eliminar a máfia que se instalou no país, e separar para sempre as águas na sociedade são-tomense, o PCD respondeu, ao chefe do governo.

Respondeu detalhando o número quase que infindável de casos e suspeitas de corrupção, e de acções mafiosas, que recaem sobre o Primeiro Ministro Patrice Trovoada. Casos e acções que segundo o PCD a justiça ainda não esclareceu.

«Finalmente, sem qualquer surpresa surge mais um figurino, o Primeiro-ministro apontar dedos e falar da corrupção quando, onde reina a justiça, devia ser o primeiro a ser investigado», afirmou o Presidente do PCD, Arlindo Carvalho.

Numa conferência de imprensa, o PCD começou a detalhar. «É de recordar que até a data presente o Patrice Trovoada não explicou ao povo são-tomense o que fez com o dinheiro de contrabando do petróleo dos famosos navios gigantes nas nossas águas. A compra de cinco navios das mãos do empresário chinês que se encontra preso e acusado de tráfico e de corrupção; o desvio de 600.000 euros para um Banco no Gabão, o empréstimo de 30 milhões de dólares pedidos para a construção de uma cidade administrativa e casas para a juventude», sublinhou Arlindo Carvalho.

O PCD, prosseguiu «acusação de ter sido o financiador do golpe de Estado de 2003 por um dos participantes do mesmo golpe, que por sinal se predispôs a vir ao país depor no Ministério Público desde que lhe garantam segurança; como também a acusação de ter mandado eliminar fisicamente os ex-Presidentes Pinto da Costa, Fradique de Menezes e o ex-Ministro da Defesa Óscar de Sousa», pontuou o Presidente do PCD.

O PCD diz acreditar que a novela em curso terá novos capítulos e que o partido «está naturalmente preparado para as respostas que se impuserem», concluiu.

Abel Veiga