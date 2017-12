Combate à Máfia II

O Primeiro Ministro Patrice Trovoada quer acabar com a máfia instalada no país e assumiu o desafio de pôr o sistema de justiça de São Tomé e Príncipe, a funcionar no sentido de o mais breve possível separar as águas da corrupção no país.

Patrice Trovoada anunciou que o seu governo decidiu em parceria com o Supremo Tribunal de Justiça, incorporar a partir de 2018, magistrados portugueses e agentes da Polícia Judiciária portuguesa, no sistema de justiça são-tomense, para ajudar a desvendar e a eliminar a corrupção e a máfia instalada no país.

Como acção imediata neste combate contra a Máfia instalada em São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, anunciou que está a colocar a disposição do ministério público, todos os meios necessários para esclarecer o caso da tentativa de corrupção no supremo Tribunal de Justiça, no âmbito do processo da Cervejeira Rosema.

Um caso que foi denunciado pelo próprio Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, tendo apresentado queixa crime contra o seu ex-assessor Justino Veiga.

O desafio assumido pelo Chefe do Governo acaba por afrontar o Procurador Geral Frederique Samba, e o Ministério Público, que ao longo dos anos não tem conseguido levar a bom porto, a investigação em torno de dezenas de denúncias e de indícios de actividade alegadamente mafiosa em São Tomé e Príncipe.

Ao longo dos anos, o Jornal Téla Nón, relatou diversas situações suspeitas de corrupção, e que apontavam para a instalação da máfia no país. Como avisou o Primeiro Ministro Patrice Trovoada, a máfia que se instalou, ameaça à democracia.

No dia 7 de junho do ano 2013, num artigo de investigação, o Téla Nón, denunciou os indícios de uma operação suspeita de branqueamento de capital. O artigo foi sustentado por um recibo emitido para transacção de dinheiro em espécie de São Tomé para o Gabão. O recibo com assinatura alegadamente de Patrice Trovoada, e contendo a insígnia do Gabinete do Governo de São Tomé e Príncipe, tem data de 28 de Março de 2012. Na altura Patrice Trovoada era Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe. O recibo deu conta que o senhor Henry Claude Oyma do BGFI Bank de Libreville – Gabão, recebeu em São Tomé, o valor de 400 mil euros e 300 mil dólares e seguiu viagem para Libreville onde o montante seria depositado na conta 81011146011-03 de um banco em Libreville – Gabão.

O Ministério Público de São Tomé e Príncipe entrou em acção, espalhou um Edital nas ruas da cidade de São Tomé, notificando assim Patrice Trovoada para estar presente no Ministério Público as 14 e 15 minutos do dia 17 de Julho do ano 2013. Até a presente data, não se sabe se Patrice Trovoada compareceu no Ministério Público. Até a presente data não se sabe se o Procurador Geral Frederique Samba, conseguiu ouvir o arguido Patrice Trovoada em torno da suspeita de branqueamento de capital.

Em Setembro de 2015, um segurança do Chefe do Governo procurou o Jornal Téla Nón para denunciar a existência de muito dinheiro na residência de Patrice Trovoada. O segurança disse que retirou várias placas de dólares e euros da burra que se encontra na residência do Chefe do Governo.

o Segurança contou que conseguiu realizar os seus sonhos, tendo comprado carro, construído casas, etc etc. Segundo o segurança o dinheiro é tanto que o Chefe do Governo nem dava conta das placas em moeda estrangeira que paulatinamente ia retirando da burra.

Neste caso o Ministério Público nem sequer, procurou saber a origem do dinheiro que segundo o segurança estava armazenado na residência do Primeiro ministro, e muito menos quis o Ministério Público saber se as finanças públicas cobraram impostos sobre a montanha de dólares e euros, que se encontrava na residência de Patrice Trovoada.

Vale tarde do que nunca. O Procurador Geral da República e o sistema de justiça foram confrontados com um desafio claro do Primeiro Ministro. Desmantelar a rede mafiosa que se instalou no país, e separar as águas. Separar também o trigo do joio.

Espera-se que o Ministério Público desperte de facto e permita que a máfia instalada seja definitivamente identificada.

Abel Veiga