PR Pai Natal do jardim “San Quilêmbê”

O Presidente da República Evaristo Carvalho, partilhou o espírito do natal com as crianças do Jardim de Infância San Quilêmbê da cidade de Guadalupe. O jardim que acolhe 203 crianças da cidade de Guadalupe e arredores recebeu o Chefe de Estado com flores, e cânticos de alegria.

Evaristo Carvalho assistiu aos jogos das crianças e reconheceu que o nível de aprendizagem é bom. « Vocês é que tomarão conta do país, vocês é que continuarão com a nossa história. Estou convencido que estão a serem bem educados para serem amanhã, homens e mulheres do país, professoras e professores, médicos ou médicas, políticos como eu, para dar continuidade a nossa história como um país livre e independente», afirmou o Presidente da República na conversa com as crianças.

Como Pai Natal distribuiu prendas para as 203 crianças.

As crianças do interior de SÃO Tomé, registaram a promessa feita por Evaristo Carvalho, de no futuro convida-las a visitar o palácio presidencial, e outros centros de poder na capital São Tomé.

Abel Veiga