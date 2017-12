MDFM-UDD exigem ao MP tratamento igual para todas as queixas

A União MDFM-UDD, reuniu-se em comissão política tendo avaliado a situação da justiça, após segundo os dois partidos da absurda, intervenção do Primeiro Ministro Patrice Trovoada no caso da tentativa de corrupção no Supremo Tribunal de Justiça. «O mais absurdo e assustador de tudo, foi ouvir o Chefe do Governo substituir-se aos órgãos de poder judicial, apreciando publicamente sentenças e proferindo decisões que apenas cabem aos Tribunais», reclamou a União MDFM-UDD.

O Ministério Público de Frederique Samba, é chamado a ser imparcial. «Exigir do Ministério Público um tratamento igual para todas as queixas crimes apresentadas no Ministério Público, sem descriminações de qualquer espécie, visando exclusivamente o apuramento da verdade. Não nos esqueçamos do caso “Peter”, que já se disponibilizou a vir a São Tomé para esclarecer a verdade bem como do caso dos 30 milhões de dólares que envolvem um empresário chinês, e também dos fundos transferidos para o Gabão que indicam uma operação ilícita etc etc», lê-se no comunicado que a União MDFM-UDD distribuiu a imprensa.

Porque pela primeira vez nos últimos 3 anos a capital do país paralisou, por causa de uma limpeza cívica, a União MDFM-UDD, decidiu recordar ao Governo de que a limpeza da cidade deve ser feita todos os dias. « tal como é feito em todas as paragens que primam pela salubridade pública e pela beleza das cidades».

Os dois partidos unidos, recordaram também que São Tomé e Príncipe é um país pobre, que vive a custa de donativos da comunidade internacion

al e por isso mesmo, não pode conviver com viagem de lazer do Primeiro Ministro, «para assistir a inauguração de um aeroporto com sacrifícios para o erário público, quando mal consegue pagar salários e espreme o bolso dos cidadãos com sucessivos aumentos de impostos», refere a União MDFM-UDD.

Abel Veiga