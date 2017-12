MLSTP : “Patrice é o principal coordenador da Máfia nacional”

O maior partido da oposição, o MLSTP, reuniu-se em conselho nacional alargado no último fim de semana, e lançou duras críticas ao Primeiro Ministro Patrice Trovoada.

Pela voz do seu Presidente Aurélio Martins, o partido começou por lamentar e condenar, «a infeliz intervenção de Patrice Trovoada, no caso de tentativa de corrupção no Supremo Tribunal de Justiça. «Reveladora de um desrespeito total pela separação de poderes conferida pela nossa Constituição do Estado de Direito e numa tentativa frustada de envolver o MLSTP/PSD, com julgamentos e condenações antecipadas na praça pública, um acto desprezível de politização da Justiça, como oportunista político sobejamente conhecido por todos», declarou o Presidente do MLSTP.

A celeridade imprimida pelo Ministério Público, e a intervenção do Primeiro Ministro garantindo todo apoio ao Ministério Público para o esclarecimento do caso levou o MLSTP, a reivindicar ao Procurador Geral Frederique Samba mesma celeridade para «queixas-crimes feitas desde 2012/2013, contra o Senhor Patrice Trovoada, congeladas até a presente data nas instâncias judiciais», frisou Aurélio Martins.

Porque na sua intervenção política no caso de tentativa de corrupção no Supremo Tribunal de Justiça, o Primeiro Ministro Patrice Trovoada, denunciou a existência de uma Máfia instalada no país, o MLSTP pela voz do seu Presidente, acusou o Primeiro Ministro, de ser o principal coordenador da Máfia instalada no país. «Com que moral o Senhor Primeiro Ministro fala de uma «rede de máfia», quando ele próprio está envolvimento e acusado no caso de branqueamento de capitais de somas avultadas em Euros, autorizadas por ele e que foram depositadas numa conta do Banco BGFI, em Libreville, Gabão?», interrogou.

O MLSTP em conselho nacional prosseguiu com as interrogações. «Com que moral o Senhor Primeiro Ministro fala de corrupção, se a Nação desconhece, até hoje, o paradeiro dos trinta milhões de dólares americanos, emprestados a uma empresa chinesa sediada em Hong Kong? Com que moral o Senhor Primeiro Ministro fala de transparência, quando recaíem sobre si, fortes acusações de ter sido o financiador do Golpe de Estado de 2003? Com que moral o Senhor Primeiro Ministro fala de «rede de máfia», quando é público e notório, que foram encontradas na sua residência caixas de milhões e milhões de dólares americanos, euros e francos CFA, no episódio de Setembro de 2015, envolvendo um dos seus antigos membros de escolta? Quem não se lembra do documento, exibido na Assembleia Nacional, em que se verificava que os navios camatarãs estão em seu nome pessoal? Foi uma denúncia pública, feita por um representante do povo pequeno que o Senhor diz defender, e não vimos da parte da Procuradoria Geral da República, qualquer iniciativa visando o cabal esclarecimento deste caso». pontuou.

A acusação veio depois, «nessa perspectiva, estamos de acordo com o Senhor Primeiro Ministro, da existência de máfia organizada no País e que ele é o seu principal coordenador e daí, a necessidade urgente de desmantelalar a rede e punir os prevaricadores, uma acção que contará com todo o nosso apoio e disponibilidade», concluiu o Presidente do MLSTP.

Abel Veiga