AN autorizou deputado Delfim Neves a ser ouvido pelo MP

A Assembleia Nacional deu esta manhã autorização ao deputado Delfim Neves para se apresentar ao Ministério Público na qualidade de arguido no âmbito do caso da alegada tentativa de corrupção no Supremo Tribunal de Justiça.

Na sessão plenária da Assembleia Nacional composta por 52 deputados, 51 votaram a favor da autorização, incluindo o próprio deputado Delfim Neves, que anunciou para o Téla Nòn o seu sentido de voto. 1 dos deputados preferiu abster-se.

Segundo o deputado agora aguarda pela convocatória do Ministério Público de forma a ser interpelado como arguido no processo da alegada tentativa de corrupção aos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça.

Delfim Neves apresenta-se ao Ministério Público, coberto pela sua imunidade parlamentar.

Abel Veiga