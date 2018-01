PR : Instalação do TC Autónomo facilita aplicação da Constituição

Na sua mensagem a nação por ocasião do ano novo, o Presidente da República Evaristo Carvalho deu destaque a reforma da justiça no país. Elemento fundamental segundo Evaristo Carvalho, para combater a corrupção. « A corrupção particularmente aquela que envolve a própria magistratura, líderes políticos, homens de negócios e outras altas figuras do país, vem reforçar a minha convicção de que a reforma da justiça deve continuar a ser uma prioridade do Estado, e que todos os meios devem ser colocados à disposição do Ministério da Justiça para que possa levar a bom termo o programa em curso o mais rapidamente possível», declarou o Presidente da República.

O Tribunal Constitucional Autónomo é uma das prioridades.« A implementação do Tribunal Constitucional constituiu indubitavelemente um ganho para a realização da justiça em São Tomé e Príncipe», frisou.

Segundo o Presidente da República o Tribunal Constitucional Autónomo, vai permitir «o reforço do princípio de separação de poderes, da imparcialidade e da correcta interpretação e aplicação da Constituição da República», reforçou Evaristo Carvalho.

Abel Veiga