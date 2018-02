Estudante são-tomense quis embaraçar professor Marcelo  

A imprensa que acompanha a visita do Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa à São Tomé e Príncipe, relata que o Chefe de Estado português antigo Professor de Direito antes de ocupar o cargo de Presidente da República, deu uma aula na Universidade Pública de São Tomé e Príncipe na quarta-feira.

Alguns juristas são-tomenses, que ocupam a função de juízes no Tribunal são-tomense, foram alunos de Marcelo Rebelo de Sousa na faculdade de direito de Lisboa.

Na aula de quarta feira na Universidade Pública de São Tomé e Príncipe, o professor Marcelo, foi confrontado com uma questão do estudante finalista de Direito Armindo José Lourenço. O estudante disse que apesar do arquipélago ter um regime semelhante ao de Portugal, «na prática hoje tem um sistema hitleriano», referiu o estudante Armindo José Lourenço, segundo a citação da imprensa que acompanha a visita de Marceo Rebelo de Sousa.

Segundo ainda a imprensa presente no anfiteatro da Universidade Pública, o estudante, prosseguiu «Uma mesma pessoa é a Constituição, é todo o ordenamento jurídico, é o Presidente da República, da Assembleia da República […] é primeiro-ministro em termos formais, é Procurador-Geral da República e presidente do Tribunal Constitucional que acabou de criar».

O professor Marcelo ouviu a questão, a que o aluno sugeriu uma explicação ou comentário do professor em relação ao tipo de regime existente no país.

Segundo a imprensa, o professor Marcelo escusou-se a comentar. «Tem de haver o recato do Presidente português ao falar da situação de outro país que não Portugal e até o recato a falar de Portugal», afirmou o Presidente da República de Portugal, na ocasião nas vestes de Professor.

Mesmo assim aconselhou os estudantes, a optarem pelo equilíbrio na resolução dos problemas. «Têm de aprender a resolver os problemas de forma equilibrada», sublinhou.

O professor destacou também p lado efémero das coisas e dos momentos da vida. «Em cada momento não gostam do professor que está não é definitivo na vossa vida, não gostam da situação económica que está não é definitivo, não gostam do político que está, não é definitivo, tudo isso passa», pontuou.

Téla Nón