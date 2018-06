Patrice – PJ com escutas para mudar comportamentos na sociedade

No dia em que o Governo são-tomense em parceria com a cooperação portuguesa inaugurou oficialmente a Polícia Judiciária do arquipélago, o Primeiro Ministro Patrice Trovoada prometeu introduzir escutas telefónicas, para facilitar o trabalho da PJ e do Sistema de Justiça.

O sistema de escutas telefónicas, vai segundo o Chefe do Governo, ajudar na mudança de comportamentos na sociedade são-tomense. «Eu estou convencido que quando nós adquirirmos meios de escuta,controlado evidentemente pela justiça, através do Ministério Publico, a sociedade também mudará os seus comportamentos», afirmou.

Instrumento importante no processo de investigação de crimes, a escuta telefónica é um meio muito utilizado pela Polícia Judiciária do país que ajudou São Tomé e Príncipe, a criar a sua PJ, Portugal.

Nos países democráticos, onde a PJ tem liberdade para investigar tudo e todos suspeitos de prática de crimes, a escuta telefónica ajudou a desmontar redes criminosas em que altos dirigentes do Estado estiveram envolvidos.

Nas democracias as escutas telefónicas ajudam bastante a dar caça aos criminosos de colarinho branco. «É uma questão que nós vamos ter que resolver o mais rapidamente possível, quer para facilitar o trabalho do Ministério Público e também, evidentemente, da Polícia Judiciaria», reforçou Patrice Trovoada.

Nas ditaduras, as escutas telefónicas são direccionadas para seguir e controlar os cidadãos. Servem apenas para reforçar o serviço de espionagem ou de “bufaria” implementado pelo poder.

O nascimento da PJ de São Tomé e Príncipe, e a introdução das escutas telefónicas no sistema de justiça fazem parte da reforma em curso. «Essa reforma que toca todo o sector da justiça, ela pode ser mal interpretada por alguns, mas é preciso perceber que ela é uma exigência da própria sociedade, que é uma exigência também para o desenvolvimento económico de São Tomé e Príncipe», assegurou o Primeiro Ministro.

PIC-Polícia de Investigação Criminal ficou no passado. Desde Junho de 2018, que funciona como Polícia Judiciária. Uma evolução patrocinada pela cooperação portuguesa, que garantiu apoio técnico e material para a criação da PJ. «Portugal vai estar sempre ao lado de STP nos esforços necessários para levar avante os compromissos com a segurança dos cidadãos e na reforma da justiça que se afigura crucial para o desenvolvimento do país», afirmou o Embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe Luís Gaspar da Silva.

PJ de São Tomé e Príncipe, nasce para combater com maior eficácia a criminalidade crescente no país.

Téla Nón