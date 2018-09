Comissão Eleitoral promove troca de experiências com Cabo Verde e Portugal

Nas vésperas das eleições gerais de 7 de Outubro próximo, a Comissão Eleitoral Nacional organiza um seminário de troca de experiências sobre o processo eleitoral em São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Portugal. O evento que foi inaugurado esta manhã pelo Presidente da Assembleia Nacional José Diogo, pretende conferir subsídios ao sistema eleitoral são-tomense.

A comissão eleitoral nacional convocou Maria do Rosário Pereira, Presidente da Comissão Eleitoral de Cabo Verde, para juntar-se a Carla Luis, repressentante da Comissão Eleitoral de Portugal, na troca de experiências em São Tomé, sobre o sistema eleitoral.

Segundo Alberto Pereira, Presidente da Comissão Eleitoral de São Tomé e Príncipe, o arquipélago pretende colher subsídios de Cabo Verde e de Portugal, para após as eleições de 7 de Outubro, implementar reformas no sistema eleitoral nacional.

Alberto Pereira explicou que a legislação eleitoral são-tomense data dos anos 90, e já não se coaduna com a realidade actual.

Por sua vez, Maria do Rosário Pereira de Cabo Verde, sliantou vários aspectos do sistema eleitoral caboverdiano, que faz de Cabo Verde um exemplo de democracia em África.

Portugal é uma democracia mais madura, e tem contribuição a dar a São Tomé e Príncipe. Carla Luís, destacou experiências do sistema eleitoral português, que para além de eleições para representantes do poder político no próprio país, também realiza as eleições para o parlamento europeu.

No entanto a experiência eleitoral de São Tomé e Príncipe, ficou marcadapor protestos generalizados no ano 2016 com a realização das eleições presidenciais. O Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Alberto Pereira desvalorizou tais protestos, tendo considerado que até o presente momento todas as forças políticas são-tomenses com representaão parlamentar integram a Comissão Eleitoral Nacional.

Abel Veiga