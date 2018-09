Sondagem encomendada pela ADI projecta sua derrota nas eleiçoes legislativas

As sondagens valem o que valem. São estudos que podem reflectir com alguma margem de erro a vontade do consumidor em relação a um produto, ou também do eleitor em relação a sua decisão de voto. No entanto raras vezes dão certo as projecções das sondagens em São Tomé e Príncipe.

O partido ADI, aposta muito neste mecanismo de estudo do mercado político, para orientar as suas acções no terreno. Antes das eleições legislativas e autárquicas de outubro de 2014, Patrice Trovoada na altura exilado voluntariamente em Portugal, encomendou os serviços de uma empresa portuguesa de sondagens.

O trabalho realizado pela empresa portuguesa, ocorreu antes do regresso triunfal de Patrice Trovoada recebido por milhares de são-tomenses no aeroporto internacional. O estudo realizado em 2014, projectou uma vitória da ADI nas eleições de Outubro de 2014, e com maioria absoluta. Segundo a sondagem a ADI iria eleger acima de 28 deputados a Assembleia Nacional que tem 55 assentos. Quando o povo exerceu o poder político no dia 12 de Outubro de 2014, ADI arrecadou 33 dos 55 mandatos em disputa.

Agora em Agosto de 2018, o partido ADI encomendou os serviços da empresa Pitagórica. Uma empresa de origem Portuguesa com filial em Cabo Verde que após trabalho no terreno nos dias 6, 7 e 8 de Agosto, produziu um resultado interessante para a ADI.

Diz a empresa Pitagórica, que em todos os distritos do país entrevistou 610 pessoas, e no final registou que se as eleições fossem realizadas no mês de Agosto, o partido ADI que encomendou a sondagem, teria elegido 18 deputados, uma redução de 15 mandatos em relação às eleições de 12 de Outubro de 2014.

A sondagem realizada pela empresa estrangeira , reflecte que o MLSTP/PSD seria o vencedor das eleições legislativas com 24 deputados eleitos, um aumento de 8 mandatos em relação as eleições de Outubro de 2014. O partido PCD teria 6 mandatos apenas mais um mandato em relação a outubro de 2014, a coligação MDFM – UDD teria 3 mandatos. Na altura em que a ADI encomendou a sondagem da empresa Pitagórica, ainda não tinha sido constituída a coligação MDFM-PCD-UDD.

A sondagem explica que 4 outros mandatos estariam entregues aos indecisos.

Ao contrário de Outubro de 2014, em que a ADI publicitou bastante a sondagem que encomendou à uma empresa portuguesa, desta vez, não houve publicitação. O Téla Nón apurou que o texto da sondagem realizada em Agosto de 2018, foi fotografado por uma fonte, que terá conseguido penetrar nos gabinetes mais secretos do partido.

A publicação nas redes sociais da referida sondagem devidamente encomendada pela ADI, e subscrita pela empresa Pitagórica, terá provocado alvoroço nas estruturas do partido no poder. Os dirigentes da ADI procuram saber quem violou a privacidade do partido.

Mesmo assim, nada garante que até 7 de Outubro, os números da sondagem da empresa Pitagórica, não sejam alterados, ou contraditos pelo povo quando no silêncio das urnas exercer o poder político.

Nada garante também, que o acesso que a fonte teve ao texto da sondagem, não seja também premeditado, para facilitar a acomodação dos partidos da oposição, e por outro lado activar o espírito de luta eleitoral, no seio das centenas de homens e mulheres que nos últimos 4 anos têm sido beneficiários directos do poder instalado.

Não há vencedores antecipados, o jogo está aberto e muito complicado, e 7 de Outubro está próximo.

O leitor pode conferir o trabalho que a ADI encomendou à empresa Pitagórica:

Abel Veiga