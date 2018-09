Pitagórica desmente a história de sondagem que chumba ADI

Alguns minutos após a publicação pelo Téla Nón do documento que circula a alguns dias nas redes sociais, dando conta da sondagem encomendada pela ADI, e que prevê uma derrota do partido no poder nas eleições de 7 de Outubro, a empresa portuguesa Pitagórica contactou o Téla Nón para desmentir tudo.

COMUNICADO

A Pitagórica – Investigação e Estudos de Mercado é uma empresa com sede em Portugal e escritórios em Cabo Verde bem como no Brasil. Temos também operação ativa com vários projetos realizados em países como São Tomé e Príncipe, Moçambique Angola, Timor Leste e Espanha. Desenvolvemos a nossa atividade junto das maiores empresas destes países, bem como já trabalhamos com vários Governos, partidos e organizações internacionais.

Fomos ontem alertados por meio de um email recebido pelas 17h do Exmo. Sr. Danilo Salvaterra sobre uma alegada sondagem realizada pela nossa empresa e que a mesma circularia em São Tomé e Príncipe. Ontem mesmo respondemos por escrito e no final do dia telefonicamente NEGANDO TOTALMENTE qualquer possibilidade da sondagem ter sido realizada pela nossa empresa. Hoje mesmo recebemos novo email desta feita do Exmo. Sr. Rui Garcia que nos questionava sobre o mesmo tema.

Dado que o ruido é significativo e não pretendemos ver o nome da nossa empresa envolvido numa falsificação grosseira do que seria um relatório da nossa empresa, decidimos contactar o Téla Nón para divulgar o nosso comunicado. Fomos alertados que também este meio de comunicação social, já teria publicado a suposta sondagem.

Queremos por este motivo deixar claro:

A Pitagórica é uma empresa internacional, com um prestigio e reputação inquestionáveis e que podem ser validados por vários partidos, governos e as maiores empresas dos países onde operamos Realizamos no passado vários estudos em São Tome e Príncipe e os resultados provaram sempre a nossa eficácia Nunca um relatório da nossa empresa seria resumido a uma página de papel, com tabelas duvidosas Não fomos nesta eleição em São Tomé contactados muito menos contratados por nenhum governo, partido, candidatura ou órgão de comunicação social para a realização de sondagens. No caso de termos sido contratados, nunca seriam divulgados resultados nossos na praça publica da forma como estes estão a ser divulgados. Caso vejamos o nosso nome envolvido uma vez mais nesta polémica seremos obrigados a apresentar uma queixa formal por falsificação e utilização indevida da nossa marca

Estamos ao dispor de quem queira para o cabal esclarecimento deste assunto.

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

