Crise de energia: PR pede abertura de inquérito

Em 31 de Outubro último, o Presidente da República, fez uma comunicação à nação, onde condenou os protestos violentos das populações por causa da crise de energia eléctrica.

Evaristo Carvalho disse à nação que nada, nem mesmo a crise de energia, poderia justificar o incêndio de pneus e as barricadas que estavam a ser erguidas em várias localidades do país.

A escuridão que o Governo de Patrice Trovoada, único gestor da empresa de electricidade, instalou na ilha de São Tomé desde o início do ano, tendo atingido o ponto culminante no mês de outubro, persiste e na verdade perturba a sociedade e o próprio Presidente da República.

Evaristo Carvalho, aproveitou a abertura da XI legislatura e a composição da Assembleia Nacional, conforme a vontade popular expressa nas urnas de 7 de outubro, para propor a casa parlamentar a abertura de um inquérito, que possa esclarecer as verdadeiras causas da crise de energia eléctrica sem precedentes que São Tomé e Príncipe enfrenta. « Não obstante as sucessivas explicações sobre as suas eventuais causas, parece-me sensato e conveniente que seja encarada a possibilidade de abertura de um inquérito para o apuramento cabal dos factos», declarou o Chefe de Estado.

Antes de avançar com esta proposta, Evaristo Carvalho, chamou a atenção da assistência (deputados, corpo diplomático, e o público), para o facto de estar a trazer mais uma vez a ribalta a abordagem do caso preocupante que é a crise de energia no país.

A crise de energia eléctrica lançou o caos em toda a sociedade são-tomense. As populações registam prejuízos avultados. São os electrodomésticos que avariam todos os dias, a conservação dos produtos alimentares deixou de existir, mas, a factura a pagar à EMAE pelo consumo de energia continua alta.

O mais incrível é que ninguém assume as responsabilidades pela crise energética instalada no país. O sindicato dos trabalhadores da EMAE, deixou pistas que indicam o Governo como tendo sido negligente na realização da manutenção dos grupos de geradores, e o Governo através do ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada, atribuiu a culpa aos funcionários da EMAE, acusados de serem incompetentes.

Enquanto isso, o Director Geral da EMAE, abandonou o país e já no estrangeiro fez chegar ao governo uma nota anunciando que coloca o seu cargo a disposição.

Na mesma semana que Mário Sousa, director Geral da EMAE, abandonou São Tomé, o ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada que tinha regressado ao país para anunciar que já não quer mais ser primeiro ministro, apanhou de imediato um voo e zarpou também de São Tomé.

Com o país na escuridão e a nível económico e comercial completamente estilhaçado por causa da falta de energia, o Presidente da República lança desafio a nova Assembleia Nacional, no sentido de abrir um inquérito que esclareça a verdadeira história da crise energética que paralisou o país.É que para Evaristo Carvalho, as explicações até agora dadas pelo Governo cessante, não são convincentes.

Oiça a declaração do Presidente da República no parlamento :

Abel Veiga