XVII Governo Constitucional é largo e cheio de estreantes

Com Jorge Bom Jesus à cabeça, o XVII Governo Constitucional liderado pelo partido MLSTP, tem 12 ministérios, e 2 secretarias de Estado. Uma estrutura governativa considerada pesada para um país, de parcos recursos financeiros.

Elsa Pinto vice Presidente do MLSTP, está no ministério dos negócios estrangeiros, cooperação e comunidades. Ela foi no passado ministra da Justiça e também da defesa nacional.

Osvaldo Abreu também é vice Presidente do MLSTP, e regressa ao Ministério das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente.

Osvaldo Vaz, ex-Vice Presidente do MLSTP, actualmente membro da direcção do partido e director financeiro da campanha eleitoral de 7 de outubro no MLSTP, faz a sua estreia como Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul.

Uma pasta ministerial exigente em termos de competência técnica. Osvaldo Vaz foi até hoje administrador da Empresa de Combustíveis, a ENCO, propriedade da petrolífera angolana SONANGOL. Aliás, Osvaldo Vaz, desempenhava também, até recentemente a função de administrador da Petrolífera angolana em São Tomé e Príncipe.

Óscar Sousa, Coronel do exército, é novamente ministro da defesa e ordem interna. É o decano das figuras que já exerceram o cargo de ministro da defesa e ordem interna em São Tomé e Príncipe. Esteve na tutela da defesa e ordem interna, nos primeiros 15 anos da independência nacional, e nos 27 anos de democracia pluralista, tem lá estado ciclicamente.

O Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos estreia Ivete da Graça Correia, do partido MLSTP nas lides governamentais. Funcionária do Ministério da Justiça durante largos anos, Ivete Correia, destacou-se como Directora do Departamento de Luta contra o consumo de drogas no país.

Francisco dos Ramos, pela coligação PCD –MDFM – UDD, ocupa a pasta da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural. Chico Pardal, como é vulgarmente conhecido no país, faz a sua estreia na estrutura do governo são-tomense. É engenheiro agrónomo, foi até hoje, líder da fileira de produção da pimenta em São Tomé e Príncipe.

Wuando Castro membro da direcção do MLSTP, é jovem estreante, se destacou nos últimos anos na organização de festas, ou eventos. É o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares.

O Ministério da Educação e Ensino Superior é novo e faz estreia da professora Julieta Izidro Rodrigues. Professora de várias gerações de são-tomenses nomeadamente no Liceu Nacional, Julieta Rodrigues, ascende ao topo do sector da educação. Ela é do MLSTP.

O XVII Governo Constitucional criou um ministério novo. Juntou Turismo, Cultura e Comércio num só pote, e entregou a militante do MLSTP, Maria da Graça Lavres. É natural da ilha do Príncipe, onde reside, e não esteve presente na cerimónia de investidura nesta segunda – feira. Maria da Graça Lavres, será investida nos próximos dias, segundo o destaque feito pelo próprio Presidente da República na cerimónia desta segunda – feira.

Edgar Neves, ex-ministro da saúde foi novamente chamado para dirigir o sector. Militante do partido UDD, faz parte da coligação que tem 5 assentos no parlamento. Coordenador do projecto Saúde para Todos, o médico Edgar Neves, em colaboração com parceiros internacionais e médicos nacionais, já deu provas de competência na administração do sistema nacional de saúde.

Adlander Costa Matos, é o jovem Ministro do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional. Jovem da cidade de Santana, distrito de Cantagalo onde o MLSTP cresceu bastante nas eleições de 7 de Outubro.

Vinicius Xavier de Pina, outro jovem do MLSTP e líder da juventude do partido, é doravante ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo.

O novo Governo tem 2 secretarias de Estado. Uma é para comunicação social, e fez Adelino Lucas, do partido MDFM agora unido com a UDD, regressar a este pelouro.

Eugénio António da Graça, militante do MDFM, partido fundido com a UDD e integrante da coligação de 5 assentos, conseguiu ganhar a pasta de Secretário de Estado do Comércio e Turismo.

Um governo largo, aparentemente pesado, e com muita juventude.

Abel Veiga