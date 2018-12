PM Jorge Bom Jesus anunciou medidas urgentes

Jorge Bom Jesus, é o novo Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe. Foi investido esta segunda – feira, pelo Presidente da República Evaristo Carvalho. Logo depois o Chefe de Estado deu posse aos membros do novo Governo, liderado por Jorge Bom Jesus.

Na sua primeira intervenção como Chefe do Governo são-tomense, Jorge Bom Jesus, anunciou um conjunto de medidas de urgência. « Conheço perfeitamente as enormes dificuldades que esperam este governo. Ao longo das próximas semanas vamos fazer um diagnóstico público, objectivo e honesto da situação real em todos os sectores, sem qualquer intuito de culpabilizar ninguém, mas com a finalidade de dar a conhecer a todos o país que herdamos, hoje dia 3 de Dezembro de 2018», afirmou.

Um inquérito que o Chefe do Governo, definiu como fundamental, para ajudar na finalização do programa de governação, e assim «responder em curto prazo a crise energética que ainda prevalece, os atrasos no pagamento dos salários, e das dívidas às empresas, a constante falta de medicamentos e consumíveis nos hospitais, as mudanças estruturais no sector da justiça, e a aposta na consolidação do Estado de Direito Democrático», acrescentou Jorge Bom Jesus.

Mas, Jorge Bom Jesus, ainda não conhece os dossiers do Estado, e não vai poder recebê-los das mãos do seu antecessor. Considerou que as acções imediatas a serem desencadeadas pelo seu governo, ficarão condicionadas, a esta situação de não passagem de pasta, pelo seu antecessor. «Não posso deixar de lamentar e condenar o facto de uma vez mais não se ir cumprir, com o processo de passagem de pasta, pelo menos por parte do meu antecessor, o que naturalmente poderá condicionar as acções imediatas, do novo Governo», sublinhou.

Mesmo assim acredita que o tempo nublado que cobriu São Tomé e Príncipe vai se dissipar. «Reina a dúvida e a incerteza, os tempos estão nublados.Mas, as nuvens vão desaparecer e o sol brilhará com mais intensidade. Depois da chuva a vida sempre renasce, nenhuma Trovoada dura para sempre», assegurou o novo Primeiro Ministro.

Para conquista do céu limpo, sem nuvens, prometeu combater a corrupção em parceria com a sociedade civil. «O combate à corrupção será a bandeira deste governo. É um imperativo nacional que os responsáveis pela gestão danosa e pelo desvio de dinheiros e bens públicos, comecem a ser criminalmente responsabilizados», frisou.

O desempenho dos 12 ministros e 2 secretários de Estado que compõem o décimo sétimo governo constitucional, serão avaliados de forma rigosa. « Assumo aqui publicamente o compromisso de avaliar em permanência e com o rigor necessário o desempenho dos membros do governo e das direcções intermédias da administração pública e tomar as medidas necessárias para corrigir o que for necessário. Esta é uma linha vermelha que deixo aqui publicamente traçada, e da qual não me desviarei durante o mandato», garantiu o Chefe do Governo.

O novo Governo é de coligação. O partido MLSTP partilha a governação com a coligação PCD-MDFM-UDD, numa maioria parlamentar de 28 deputados.

O leitor tem acesso em registo audio, ao discurso do novo Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe.

1 – Em dialecto Forro

2 – Em língua portuguesa

Abel Veiga