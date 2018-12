Angola reage ao “SOS” lançado pelo Governo “JBJ” para aliviar a crise de luz

Talvez seja o primeiro sinal da redinamização das relações bilaterais entre São Tomé e Príncipe e Angola.

O Governo angolano enviou para São Tomé uma equipa de peritos em energia térmica, para analisar a situação actual de crise de energia. A equipa técnica angolana que já visitou as centrais térmicas da ilha de São Tomé trabalha com os técnicos da empresa de electricidade, EMAE, no sentido de recuperar os grupos de geradores que estão avariados, e não só.

A resposta de Angola ao pedido de socorro lançado pelo governo de Jorge Bom Jesus(JBJ), inclui também o envio de grupos de geradores a São Tomé, para atenuar a actual crise de energia, sobretudo no período das festas de natal e da passagem do ano.

«É uma missão cm dois objectivos, identificação dos principais problemas dos grupos existentes e a possibilidade de recupera-los, e complementarmente tentar trazer grupos de geradores para suprir a diferença de produção que temos hoje, e ver se até a quadra festiva possamos ter mais energia para as populações», explicou o Ministro dos Recursos Naturais, Osvaldo Abreu.

O Ministro que acompanhou a visita dos peritos angolanos às centrais térmicas destacou a importância da cooperação angolana, que permite ao governo, atender a actual principal reivindicação social e económica do país, energia eléctrica. «O povo reclama e pede solução aos problemas que temos particularmente a situação energética que é muito calamitosa. Hoje é a resposta a tudo isso. É uma primeira parceira com um parceiro estratégico que é o governo de Angola», pontuou, Osvaldo Abreu.

Abel Veiga