Escândalo numa “montagem” de 60 mil dólares pagos pela ANP

Afonso Varela da Silva(na foto em baixo), ex-ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares do XVI Governo Constitucional, que terminou o mandato no dia 3 de Dezembro, e Elísio D´Alva Teixeira(na foto a seguir) também antigo Ministro da Justiça do XVI Governo Constitucional, que foi afastado do governo em 2015 após a remodelação do executivo.

São os dois nomes destacados em documentos, que provam a execução de uma operação ilegal de prestação de serviço em nome do Estado são-tomense, concluída no mês de Novembro de 2018, e que resultou num encaixe a favor de Elísio d´Alva Teixeira, de um montante de 60 mil dólares norte americanos, pagos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Os documentos na posse do Téla Nón, nomeadamente as facturas emitidas em nome de Elísio Teixeira, os comprovativos dos depósitos feitos pela Agência Nacional de Petróleo no mês de Novembro, assim como as deliberações emitidas pelo ex-Ministro da Presidência do Conselho de Ministros Afonso Varela, confirmam que a montagem do “saque” ao dinheiro do Petróleo de São Tomé e Príncipe, começou no ano 2015.

Nesta altura, Elísio Teixeira, tinha sido demitido do cargo de Ministro da Justiça, e passou a trabalhar no Gabinete do Primeiro Ministro na qualidade de assessor jurídico de Patrice Trovoada. No mesmo edifício do Governo, funcionava o gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministro Afonso Varela.

Em agosto de 2015, despoletou-se um litígio entre a empresa petrolífera americana ERHC, e o Estado são-tomense. A ERHC decidiu ceder os seus direitos sobre o bloco 11 da zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe, à sua congénere americana Kosmos Energy.

Em consequência do negócio realizado, a ERHC deveria pagar ao Estado são-tomense 30% do valor dos direitos que cedeu à Kosmos Energy.

A Agência Nacional de Petróelo explica numa informação proposta com data de 10 de Abril de 2018, que no ano 2016, a ERHC depositou na conta nacional de petróleo o montante de 120 mil dólares, como demonstração de boa vontade em pagar os impostos devidos ao Estado são-tomense, e que a outra parte do valor, aproximadamente 622 mil dólares seriam posteriormente depositados.

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a ERHC, nunca mais manifestou vontade em pagar a dívida, e foi em consequência desse comportamento da empresa americana, que o Governo e a Agência Nacional de Petróleo decidiram penhorar os direitos participativos da companhia no bloco 4 da Zona Económica Exclusiva.

Insatisfeita com a decisão do Estado são-tomense, a ERHC introduziu um pedido de arbitragem na Câmara do Comércio Internacional com sede em Paris – França, contra a Agência Nacional de Petróleo (ANP), e o Governo são-tomense.

Este cenário de litígio abriu caminho para o início nos gabinetes do XVI Governo Constitucional, da montagem ilegal para o “saque” de 60 mil dólares do dinheiro de petróleo de São Tomé e Príncipe, e a favor do assessor jurídico do Primeiro Ministro Patrice Trovoada e ex-Ministro da Justiça Elísio Teixeira.

Pois a Agência Nacional de Petróleo que tem um gabinete jurídico, estranhamente emitiu uma informação proposta com número 029, do mês de Abril de 2018, solicitando ao Governo a indicação do ministro da presidência do conselho de ministros, Afonso Varela, para ser o advogado do Estado no processo de arbitragem internacional. Facto interessante porque o Director Jurídico da Agência Nacional de Petróleo, Álvaro Silva, é irmão do ex-Ministro da Presidência do Conselho de Ministros.

Tudo ficou mais estranho, quando no dia 5 de Março de 2018, o Governo emitiu uma deliberação assinada pelo ministro da presidência do conselho de ministros e dos assuntos parlamentares, em que Afonso Varela, designa a si próprio como conselheiro para liderar a arbitragem internacional, «devendo assinar todas as correspondências, sejam quais forem a sua natureza trocadas com o Tribunal», lê-se na deliberação.

No ponto 2 da deliberação, Afonso Varela, designa Elísio d´Alva Teixeira como « advogado do Estado e da Agência Nacional de Petróleo cabendo-lhe a tarefa de recolher todas as informações documentos, legislação e normas petrolíferas, bem como todos os contratos, acordos e quaisquer compromissos celebrados entre as partes».

Grande confusão se instala, porque a informação proposta da Agência Nacional de Petróleo, que solicita a indicação de Afonso Varela para liderar a equipa nacional de arbitragem, tem data de 10 de Abril de 2018, enquanto que a deliberação do governo que indigita Elísio Teixeira como advogado do Estado e Afonso Varela como Conselheiro no caso, tem data de 5 de Março.

Tudo indica que a deliberação do governo assinada por Afonso Varela, foi emitida antes da informação proposta feita pela Agência Nacional de Petróleo.

Baseados nos seus gabinetes no Palácio do Governo, Afonso Varela enquanto Ministro e Elísio d´Alva Teixeira, enquanto assessor jurídico do ex-Primeiro Ministro começaram a trabalhar na resolução do litígio entre São Tomé e Príncipe e a companhia petrolífera ERHC.

O resultado da arbitragem é desconhecido. Até ao presente momento não se sabe se São Tomé e Príncipe ganhou ou perdeu no litígio com a ERHC.

A única certeza que é esta. Elísio Teixeira enquanto advogado do Estado indicado pelo ex – Ministro da presidência do concelho de ministros, conseguiu 3 dias antes da tomada de posse do novo governo constitucional, o XVII, encaixar os 60 mil dólares, que cobrou a Agência Nacional de Petróleo, pelos serviços prestados.

O cheiro de corrupção toma conta do caso. Da análise das leis que regem São Tomé e Príncipe descobre-se que Elísio Teixeira não é advogado. O Estatuto da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, diz categoricamente que «Só os advogados e advogadas estagiários com inscrição em vigor na Ordem podem em todo o território nacional e perante qualquer jurisdição, instância, autoridade ou entidade pública ou privada, praticar actos próprios da profissão, e designadamente exercer o mandato judicial ou funções de consulta jurídica em regime de profissão liberal remunerada».

Para provar que Elísio Teixeira não é advogado em São Tomé e Príncipe, o leitor pode consultar a lista de advogados legalmente inscritos no país, segundo a Ordem dos Advogados. – OASTP0001

Elísio D´Alva Texeira, depois de ser ministro da justiça, e enquanto assessor jurídico do ex-Primeiro Ministro, estava prestes a ser patenteado em 2015 como sub-intendente da polícia nacional. Processo que o ex-Ministro da Defesa e Administração Interna, Arlindo Ramos foi forçado a arrepiar caminho, por causa dos protestos dos oficiais superiores da polícia.

Já no dia 22 de Novembro de 2018, Elísio Teixeira, foi investido como deputado à Assembleia Nacional para nova legislatura e no grupo parlamentar do partido ADI. Interessante é que foi exactamente no dia seguinte, e já como deputado da Nação, que a Agência Nacional de Petróleo depositou na sua conta número 1892114.003 do BISTP, o valor de 42 mil dólares pelo pagamento dos serviços prestados como advogado do Estado na arbitragem internacional. O primeiro pagamento de 18 mil dólares já tinha sido depositado desde o dia 30 de Novembro de 2018.

Pela que se pode ler nas facturas e nos comprovativos dos depósitos feitos pela Agência Nacional de Petróleo, só o advogado de Estado recebeu o dinheiro. Tudo indica que o Conselheiro auto nomeado, o ex-Ministro da Presidência, Afonso Varela, não auferiu qualquer remuneração, neste caso complicado de arbitragem internacional.

Veja as facturas comprovativas e demais documentos :

1 – Comprovativo de depósito, e mais

2 – Comprovativo de depósito II e mais

Na sessão plenária da Assembleia Nacional, em que os novos deputados foram investidos, a comissão de mandatos, denunciou que ainda neste ano, Elísio Teixeira, foi nomeado por decreto do XVI Governo Constitucional liderado por Patrice Trovoada, como Intendente dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social.

Situação que levou a comissão de mandatos da Assembleia Nacional, a por em causa a investidura do deputado, tendo prometido avaliar posteriormente, se o mesmo cumpre com todos os requisitos para ser deputado da nação.

Foi mais uma prova dada pelo parlamento de que um Intendente de Polícia, não pode ser advogado em funções. Mais ainda, a lei parlamentar veda por outro lado, a possibilidade de advogados em funções, exercerem o mandato de deputado.

Por tudo isso, é praticamente certo, que o Governo cessante sabia que Elísio Teixeira não é advogado de profissão. Pois se não sabia, poderia confirmar junto a Ordem dos Advogados.

Nas duas facturas emitidas no mês de Novembro à Agência Nacional de Petróleo, Elísio Teixeira, identifica-se como advogado. Trata-se de uma declaração falsa, e segundo a lei, é crime.

No entanto juristas consultados pelo Téla Nón declararam que mesmo se Elísio Teixeira fosse advogado, a lei obriga que em caso de litígio internacional e não só, envolvendo o Estado, o ministério público tem que estar envolvido. O estatuto dos magistrados do ministério público ordena que «o Ministério Público representa o Estado nos Tribunais, defende os interesses que a lei determinar, participa na execução da lei criminal defendida pelos órgãos de soberania, exerce acção penal orientada pelo princípio da legalidade e defende a legalidade democrática nos termos da constituição, da referida lei e das leis em geral».

Pelo que o Téla Nón apurou, o Ministério Público, não foi tido nem achado, e o Procurador Geral da República, ainda não tomou nenhuma posição em relação ao caso, que envolve o pagamento pelo fundo nacional de petróleo, de 60 mil dólares ao assessor jurídico do ex-Primeiro Ministro, cumulativamente Intendente da Guarda Prisional, e deputado da nação, Elísio d´Alva Teixeira.

Abel Veiga