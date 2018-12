Roldão Boa Morte – Novo Comandante Geral da Polícia Nacional de STP

A decisão de nomear o Superintendente Roldão Boa Morte como Novo Comandante Geral da Polícia, foi aprovada na reunião do conselho de ministros de quarta – feira 26 de Dezembro.

No comunicado enviado a redacção do Téla Nón, o Conselho de Ministros anuncia que foi aprovada uma resolução que exonera o Comandante Geral e o Segundo Comandante Geral da Polícia Nacional, assim como o comandante da Polícia Fiscal e Aduaneira e o Director do Serviço de Migração e Fronteiras.

Imediatamente foi aprovada a proposta de nomeação do Superintendente Roldão Dias Boa Morte, como Comandante Geral da Polícia Nacional, e para o cargo de segundo comandante geral, o Intendente Aurito Vera Cruz.

Roldão Boa Morte, de 41 anos de idade regressa ao comando geral da polícia nacional, depois de ter sido nomeado em 2011 pela primeira vez como comandante geral da polícia nacional de São Tomé e Príncipe. Na altura tinha 34 anos de idade. Formado na escola superior de polícia de Portugal, exerceu no passado o cargo de comandante da Polícia do Distrito de Mé-Zochi.

Em 2014, foi exonerado do cargo de comandante geral da polícia nacional, e aproveitou para elevar o seu nível de conhecimento com a realização do curso de mestrado no domínio de investigação criminal.

No quadro da reforma do sector de segurança, o conselho de ministros nomeou a superintendente Maria Lisete Maria Fernandes Benguela como Directora do Serviço de Migração e Fronteiras. E para o comando da Polícia Fiscal e Aduaneira, o superintendente Carlos do Sacramento José.

Abel Veiga