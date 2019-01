ADI maior partido da oposição vai a congresso em março

30 de Março é a data marcada para o congresso do partido ADI. O maior partido político da oposição de São Tomé e Príncipe, entrou em crise após as eleições legislativas de 7 de Outubro, que ditaram o fim da sua maioria absoluta.

Patrice Trovoada Presidente do Partido, decidiu abandonar o barco, tendo anunciado a suspensão das suas funções como Presidente da ADI.

Levy Nazaré, enquanto secretário geral da ADI, também abandonou o cargo, depois de ter denunciado Patrice Trovoada como um chefe ditador, e que pretendia promover “caos sangrento” no país depois das eleições legislativas de 7 de outubro.

ADI que desde 2016 perdeu o seu vice-Presidente Evaristo Carvalho, que passou a exercer as funções de Presidente da República, ficou assim decapitado depois de 7 de Outubro.

O conselho nacional reunido no último sábado decidiu marcar para 30 de Março a realização do congresso.

O Presidente auto-suspenso Patrice Trovoada, que sempre residiu no estrangeiro, enviou uma mensagem vídeo ao conselho nacional. «Verei nessa altura se eu serei candidato a presidência do partido», afirmou Patrice Trovoada no vídeo.

ADI que nasceu na década de 90 do século XX, por inspiração do ex-Presidente Miguel Trovoada, pai de Patrice Trovoada, sempre teve na família Trovoada, o sustento moral, político e financeiro, para se manter como força política alternativa para governar São Tomé e Príncipe.

Segundo o porta voz, Abnildo Oliveira, até Março próximo os militantes do partido poderão apresentar as suas candidaturas para a presidência da maior força da oposição. Resta saber, se a ala renovadora da ADI, que integra militantes desavindos com o Chefe Patrice Trovoada, terá capacidade para se impor na liderança do partido, que nasceu pelas mãos de Miguel Trovoada e foi sempre inspirado e sustentado politicamente pela família Trovoada.

Abel Veiga