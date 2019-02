Secretário Geral da ONU felicita Jorge Bom Jesus e STP

António Gutteres Secretário Geral das Nações Unidas felicitou pessoalmente Jorge Bom Jesus, enquanto Primeiro Ministro e Chefe do Governo de São Tomé e Príncipe. As felicitações do Secretário Geral das Nações Unidas foram extensivas ao povo de São Tomé e Príncipe, reconhecido pelas Nações Unidas, como sendo exemplo de maturidade democrática no contexto da África Central.

O Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe, que foi investido no dia 3 de Dezembro de 2018, realizou na passada semana a sua primeira viagem ao estrangeiro. A participação na cimeira da União Africana em Adis Abeba tem sido marcada por vários encontros com dirigentes africanos e parceiros internacionais.

O Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Basogo, também se reuniu com o Chefe do Governo são-tomense. A Guiné Equatorial que actualmente preside o Conselho de Segurança das Nações Unidas, tem relações históricas com São Tomé e Príncipe.

Como vizinhos partilham a mesma fronteira marítima, onde foi identificado um bloco de petróleo. Em 2015 a Guiné Equatorial pela voz do seu Presidente, propôs a São Tomé e Príncipe, a exploração conjunta do referido poço de petróleo.

Nos últimos anos o processo esteve paralisado. A reactivação dos contactos bilaterais poderá dinamizar as relações entre os dois vizinhos, com ênfase para a exploração do bloco de petróleo na fronteira marítima comum.

Abel Veiga