Jorge Bom Jesus e Ulisses Correia de Cabo Verde reforçam laços bilaterais

Em Adis Abeba – Etiópia e a margem da cimeira da União Africana, Jorge Bom Jesus Primeiro Ministro e Chefe do Governo de São Tomé e Príncipe, reuniu-se com Ulisses Correia e Silva, Primeiro Ministro e Chefe do Governo de Cabo Verde.

Ulisses Correia e Silva que em 2018, visitou São Tomé e Príncipe e defendeu a criação de uma parceria estratégica entre os dois países, com encontros anuais entre os primeiros ministros dos dois países, convidou Jorge Bom Jesus a visitar Cabo Verde, « o quanto antes», referiu Ulisses Correia.

O Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe aceitou o convite do seu homólogo, e retribuiu a Ulisses Correia, com o mesmo gesto. Jorge Bom Jesus convidou o seu homólogo a visitar São Tomé e Príncipe, no mês de Maio próximo, altura em que os olhos do mundo estarão concentrados na ilha do Príncipe, mais concretamente na Roça Sundy, onde há 100 anos foi comprovada a teoria da relatividade.

A ilha do Príncipe que abriga uma das maiores comunidades cabo-verdianas no país, foi palco no dia 29 de Maio de 1919, de uma expedição do astrónomo inglês Arthur Ed- dington, que durante um eclipse do sol, confirmou a teoria da relatividade que Albert Einstein anunciou em 1915.

Príncipe estará no centro das atenções no dia 29 Maio próximo, e Jorge Bom Jesus espera contar com a presença de Ulisses Correia de Cabo Verde. O encontro dos dois dirigentes em Adis Abeba, serviu para avaliar as relações bilaterais e reforçar os laços de cooperação e de amizade entre os dois povos.

Abel Veiga