STP e Angola redinamizam as relações bilaterais

Desde de que foi investido como Presidente de Angola em Setembro do ano 2017, João Lourenço, recebeu pela primeira vez no Palácio Presidencial de Angola, um Primeiro Ministro e Chefe de Governo de São Tomé e Príncipe.

Jorge Bom Jesus, é o primeiro visitante são-tomense que recebeu honras militares, e na companhia de João Lourenço caminhou sobre o tapete vermelho do palácio Presidencial de Angola.

Os dois países abrem uma nova etapa nas relações. Quando Jorge Bom Jesus foi nomeado Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe em finais de Novembro de 2018, João Lourenço Presidente e Chefe do Governo de Angola, havia definido a nova etapa como sendo de redinamização das relações bilaterais.

Jorge Bom Jesus está desde o último domingo em Angola, respondendo a um convite do Presidente de Angola. «Há vários domínios, diplomático, militar, económico em que podemos conversar e estreitar relações e interesses. Não queremos continuar com esta relação de sentido único, de quem vai pedir. São Tomé e Príncipe tem que ver para as suas potencialidades e estar em condições e com oportunidades a oferecer», afirmou Jorge Bom Jesus, antes de deixar São Tomé.

transporte aéreo e turismo, são segundo o Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe, áreas que interessam os dois países. São Tomé e Príncipe, isentou visto de entrada para os cidadãos angolanos no território nacional. São Tomé e Príncipe pretende atrair turistas angolanos. A afluência de turistas angolanos em São Tomé cresceu depois de 2011, mas baixou nos últimos anos.

A comunidade são-tomense em Angola é antiga, e merece atenção especial de Jorge Bom Jesus. «Nós queremos que os são-tomenses se sintam bem nas terras angolanas», frisou.

Da mesma forma o Chefe do Governo são-tomense defendeu que o investimento angolano em São Tomé e Príncipe, deve ser acarinhado.

Elsa Pinto Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, e Osvaldo Vaz Ministro das Finanças e Economia Azul, estão na delegação Governamental, que visita Angola.

Abel Veiga