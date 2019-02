Angola volta a ser parceiro estratégico de STP e vai apoiar OGE 2019

A última visita de um Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe a Angola, ocorreu no ano 2015. Jorge Bom Jesus, novo chefe do Governo empossado a pouco de mais de 2 meses, diz que a sua visita a Angola, permitiu reactivar as relações bilaterais que se arrefeceram nos últimos anos.

«Foi uma missão à medida das nossas expectativas. O objectivo era de desbravar caminhos, alterar este quadro de arrefecimento nos últimos anos, e inaugurar um novo capítulo, uma nova era de relacionamento equilibrado, partilhando os desafios numa visão comum», declarou o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

No aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe, após desembarcar de uma aeronave do Governo angolano, Jorge Bom Jesus, anunciou que para além de reactivar as relações bilaterais que estavam arrefecidas, o seu governo devolveu a Angola o estatuto de Parceiro Estratégico de São Tomé e Príncipe. «Fomos dizer que queremos re-centrar novamente a cooperação, e dissemos aos angolanos que eles são os nossos parceiros estratégicos, e que queremos construir São Tomé e Príncipe e Angola de mão dadas, e fomos de facto correspondidos».

Uma parceria estratégica, de partilha de oportunidades e potencialidades, de busca de cumplicidades, acrescentou o Primeiro Ministro. Jorge Bom Jesus reuniu-se em Luanda com a Associação Empresarial de Angola, que foi convidada a visitar o mais cedo possível São Tomé e Príncipe.

O Governo são-tomense quer promover o investimento privado angolano no arquipélago, e quer também envolver a comunidade são-tomense em Angola, no projecto de investimento na terra natal. « Solicitamos uma linha de crédito a Angola que possa servir aos empresários angolanos poderem investir em São Tomé e Príncipe, mas também que os são-tomenses radicados em Angola possam vir investir aqui», assegurou Jorge Bom Jesus.

A comunidade são-tomense em Angola é secular, e foi chamada a se envolver na nova parceria estratégica entre os dois países. O Chefe do Governo que se reuniu com os são-tomenses que residem em Angola, prometeu a criação das condições legais para que em 2022 possam participar nas eleições legislativas.

Os encontros com o Presidente de Angola João Lourenço e com demais membros do governo angolano, permitiram definir as acções de cooperação estratégica para os próximos anos. «Estamos a preparar o Orçamento Geral do Estado, precisamos de apoio directo ao Orçamento para dar respostas aos problemas emergentes e inadiáveis. Tudo isso foi discutido num quadro geral ao nível dos dirigentes máximos. Vai haver realizações e acções muito concretas nos próximos tempos», conclui Jorge Bom Jesus. .

Aberta nova etapa no relacionamento entre dois países, ligados pela história, cultura e consanguinidade.

Abel Veiga