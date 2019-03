STP chefia missão de observação da UA às eleições legislativas na Guiné-Bissau

O Presidente da União Africana, Adbel Fattah el – Sisi convidou Joaquim Rafael Branco, embaixador de carreira e ex-Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, a chefiar a missão que integra mais de 40 elementos.

Na carta convite, o novo Presidente da União Africana, o egício Adbel Fattah el – Sisi, que em Fevereiro último substituiu o Ruandês Paul Kagame, como Presidente da União Africana, destacou « a experiência e o engajamento de Rafael Branco em prol da democracia». .

Segundo o Convite Rafael Branco é instruído a encontrar-se com os membros do Governo, da Comissão Eleitoral, os partidos políticos, actores da sociedade civil da Guiné Bissau e outros grupos de observadores.

Rafael Branco iniciou a sua carreira diplomática no Ministério dos Negócios Estrangeiros, como embaixador de São Tomé e Príncipe, nas Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos da América, no Canada e no Brasil.

Durante a sua missão nas Nações Unidas foi eleito Vice-presidente da Assembleia Geral e membro da Comissão dos Direitos Humanos com sede em Genebra.

Em 1996 com a criação da CPLP foi eleito Secretário Executivo Adjunto da Organização tendo interrompido o segundo mandato para exercer a convite do então Presidente Miguel, Trovoada, a função de Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação no Governo chefiado por Guilherme Posser da Costa.

Em 2008 enquanto Presidente do partido MLSTP, foi nomeado Primeiro-ministro e Chefe do Governo num mandato que terminou em 2010, após a realização das eleições legislativas.

Téla Nón