OGE para 2019 é de 150 milhões de dólares e pretende ser pragmático

É de urgência e de implementação pragmática. Assim o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, definiu o Orçamento Geral do Estado para 2019, cuja proposta foi entregue esta semana no parlamento. «Está avaliado em 150 milhões de dólares….estamos sobretudo preocupados com a implementação. Queremos que em outubro a novembro tenhamos uma taxa de execução de 80% ou próximo disso», afirmou o Primeiro Ministro.

Jorge Bom Jesus que entregou a proposta ao parlamento, disse que quer quebrar com a corrente de fraca execuçao do Orçamento Geral do Estado. «Por exemplo o orçamento de 2018, com um valor de 155 milhões de dólares tivemos uma execução de 47,7% , portanto menos de 50%».

O Chefe do Governo, diz que a proposta do OGE, pretende promover o crescimento da economia através do investimento em sectores que produzem emprego e riqueza. «Fazer crescer o PIB que tem situado a menos de 4%. Queremos dar sinais de que o PIB possa crescer pelo menos a 5%», frisou.

O sector das obras públicas e infra-estruturas absorve a maior fatia do bolo orçamental, 23%. «Precisamos infraestruturar este país», reforçou Jorge Bom Jesus.

O sector da saúde recebe 16%, a educação 15%, e os sectores da agricultura e pescas ficam com 12%.

O OGE para 2019 exclui qualquer possibilidade de aumento dos salários na função pública.

Jorge Bom Jesus anunciou que já tem garantias dos parceiros bilaterais, para assegurar 76% do valor orçamentado para 2019, e os outros 24% serão disponibilizados pelos parceiros multilaterais. «As viagens que já fizemos a Angola, e as próximas que faremos a Guiné Equatorial, China e outros países, serão para mobilizar apoio directo ao Orçamento», pontuou.

