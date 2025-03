OGE 2025 aprovado por maioria qualificada

Avaliado em 265 milhões de euros, mais de 30% do valor do orçamento do Estado, cerca de 104 milhões de euros vai ser segundo o Primeiro-ministro Américo Ramos, aplicado no investimento público.

Os sectores das infra-estruturas, agricultura, turismo, energia renovável e saúde consomem a maior parte do investimento público.

Após 2 dias de debates o governo conseguiu convencer a maioria qualificada dos deputados sobre o impacto positivo que o orçamento de Estado vai ter na dinamização da economia.

A proposta orçamental foi aprovada quase por unanimidade. Dos 55 deputados que formam a Assembleia Nacional 53 votaram a favor, e os dois deputados do movimento BASTA abstiveram-se.

O primeiro-ministro Américo Ramos agradeceu a todos os deputados pelo envolvimento no debate, e pelo exemplo de democracia que foi dado durante os dois dias de debates.

Os conselhos, sugestões e correcções propostos pelos deputados vão segundo o chefe do governo ser tomados em consideração no debate na especialidade.

Abel Veiga