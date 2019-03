Rafael Branco na presidência da missão da UA nas eleições da Guiné Bissau

Ex-Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe, Rafael Branco, lidera a missão de observação da União Africana às eleições legislativas deste domingo na Guiné Bissau. Falante da língua portuguesa, e natural de São Tomé e Príncipe, país de língua portuguesa como a Guiné Bissau, Rafafel Branco, foi escolhido pela União Africana para Presidente a sua equipa de observadores composta por 40 elementos.

Os observadores da União Africana, distribuídos pelo território da Guiné Bissau, trabalharam no último domingo sob a coordenação de um Presidente, oriundo de um país, São Tomé e Príncipe, que para além de ter laços históricos com a Guiné Bissau, é referência africana em matéria de organização e realização de eleições livres, justas, pacíficas e transparentes.

Através de Rafael Branco, São Tomé e Príncipe foi destacado pela União Africana, na observação de uma das eleições mais disputadas, da Guiné Bissau.

Em declarações à imprensa neste domingo e durante o acto eleitoral na Guiné Bissau, Rafael Branco, destacou a tranquilidade, o pacifismo e a maturidade democrática manifestada pelo povo guiniense durante o acto de votação.

Antes das eleições deste domingo, o Presidente da missão de observação da União Africana, reuniu-se com membros do Governo guiniense, da Comissão Eleitoral, assim como os partidos políticos, e actores da sociedade civil da Guiné Bissau.

Rafael Branco iniciou a sua carreira diplomática no Ministério dos Negócios Estrangeiros, como embaixador de São Tomé e Príncipe, nas Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos da América, no Canada e no Brasil.

Durante a sua missão nas Nações Unidas foi eleito Vice-presidente da Assembleia Geral e membro da Comissão dos Direitos Humanos com sede em Genebra.

Em 1996 com a criação da CPLP foi eleito Secretário Executivo Adjunto da Organização tendo interrompido o segundo mandato para exercer a convite do então Presidente Miguel, Trovoada, a função de Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação no Governo chefiado por Guilherme Posser da Costa.

Em 2008 enquanto Presidente do partido MLSTP, foi nomeado Primeiro-ministro e Chefe do Governo num mandato que terminou em 2010, após a realização das eleições legislativas.

Veja em vídeo as declarações de Rafael Branco em Bissau :

Abel Veiga