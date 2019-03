Portugal distingue Guadalupe Ceita com o Grau de Comendador da Ordem de Liberdade

Combatente da Liberdade da Pátria são-tomene, João Guadalupe Viegas de Ceita, mais conhecido no país por Dr. Guadalupe, vai ser solenemente agraciado esta quarta feira por Portugal, com o grau de Comendador da Ordem da Liberdade.

Segundo a nota de imprensa da embaixada de Portugal que chegou a redacção do Téla Nón, a cerimónia marcada para as 17 horas desta quarta feira, terá lugar na Chancelaria da Embaixada de Portugal em São Tomé.

A Embaixada de Portugal em São Tomé, explica o que é a “A Ordem da Liberdade”, e descreve a figura do homem e nacionalista são-tomense, Guadalupe Ceita, que vai receber a distinção da República Portuguesa.

Leia :

«A Ordem da Liberdade, é uma ordem honorífica portuguesa, criada a 4 de outubro de 1976, que distingue serviços relevantes prestados em defesa dos valores da civilização e da liberdade e em prol da dignificação do Homem.

O Dr. Guadalupe de Ceita nasceu em São Tomé, a 4 de fevereiro de 1929, e está ligado à criação, em 1960, do Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe (CLSTP), que em 1972 contribuiu para o nascimento do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP).

Em 1973 concluiu a Licenciatura em Medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Fez estágio de Cirurgia no Congo e foi Diretor do Hospital Geral de Bata, na Guiné Equatorial. Durante a sua estada em Lisboa frequentou a Casa dos Estudantes do Império, onde conviveu com vários líderes de movimentos anticoloniais.

A partir de 1980, na qualidade de Coordenador Geral de Medicina, trabalhou ativamente no Programa de Erradicação do Paludismo, tendo sido Diretor da Luta Antipalúdica da Região Subsaariana e membro do Painel dos 23 Paludólogos da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em 2015 lançou o livro “Memórias e Sonhos Perdidos de um Combatente pela Libertação e Progresso de São Tomé e Príncipe”. É ainda autor de vários ensaios e artigos relativos ao combate antipalúdico, publicados na Europa e nos Estados Unidos, tendo realizado conferências em Portugal, Estados Unidos da América e Moçambique.

Fonte : Embaixada de Portugal em STP