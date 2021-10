STP perdeu um combatente pela Liberdade da Pátria

João Guadalupe Viegas de Ceita, mais conhecido no país por Dr. Guadalupe, foi a enterrar no último sábado 23 de Outubro. Após 92 anos de uma vida social e política preenchida por São Tomé e Príncipe, o funeral aconteceu no cemitério do Alto São João em São Tomé.

Em março do ano 2019, Guadalupe de Ceita foi condecorado pelo Estado português com a “A Ordem da Liberdade”

Uma distinção de Portugal para individualidades que prestaram serviços relevantes em defesa dos valores da civilização e da liberdade, e em prol da dignificação do homem.

Guadalupe de Ceita que nasceu em São Tomé no dia 4 de Fevereiro de 1929 teve um perfil que justifica “ A Ordem da Liberdade”. Esteve ligado à criação, em 1960, do Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe (CLSTP), que em 1972 contribuiu para o nascimento do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP).

Em 1973 concluiu a Licenciatura em Medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Fez estágio de Cirurgia no Congo e foi Director do Hospital Geral de Bata, na Guiné Equatorial. Durante a sua estada em Lisboa frequentou a Casa dos Estudantes do Império, onde conviveu com vários líderes de movimentos anticoloniais.

A partir de 1980, na qualidade de Coordenador Geral de Medicina, trabalhou activamente no Programa de Erradicação do Paludismo, tendo sido Director da Luta anti-palúdica da Região Subsaariana e membro do Painel dos 23 Paludólogos da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em 2015 lançou o livro “Memórias e Sonhos Perdidos de um Combatente pela Libertação e Progresso de São Tomé e Príncipe”. Foi ainda autor de vários ensaios e artigos relativos ao combate anti-palúdico publicados na Europa e nos Estados Unidos, tendo realizado conferências em Portugal, Estados Unidos da América e Moçambique.

Abel Veiga