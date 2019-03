Convulsão na ADI : Congresso adiado para 25 de Maio em clima de tensão e pancadaria

Relatos de testemunhas, que chegaram a redacção do Téla Nón, indicam que o anfiteatro do Cinema Marcelo da Veiga foi ao final da tarde de quinta feira palco de tensão e de cenas de pancadaria entre os militantes do maior partido da oposição a ADI.

Dividido entre os militantes que apoiam o candidato Agostinho Fernandes, e os que desejam a continuidade do Presidente auto-suspenso e ausente do país, ADI reuniu-se em conselho nacional.

Uma reunião que visava adiar o congresso marcado para 30 de Março. José Diogo Presidente da Comissão que gere o partido, falou a imprensa, para anunciar que o congresso foi adiado para o dia de África, ou seja, 25 de Maio.

José Diogo que nos últimos dias pôs a circular um comunicado da comissão de gestão da Adi anunciando o adiamento do congresso marcado para 30 de Março acabou sendo desautorizado por outros membros da comissão de gestão.

Watson Almeida líder da juventude da ADI, garantiu ao país que o congresso seria realizado mesmo no dia 30 de Março, tendo em conta que os Estatutos do partido não permitem o adiamento da Reunião Magna.

A tensão interna na ADI, gerou segundo testemunhas, cenas de pancadaria no conselho nacional de quinta – feira. Mas no final, a vontade da ala que defende o Presidente auto suspenso e ausente do país, acabou por vingar.

O congresso só será realizado no dia de África. Talvez até lá, 25 de Maio, o Presidente auto suspenso e ausente regressará a São Tomé, para fazer política.

Abel Veiga