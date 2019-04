Ex-Ministro Américo Ramos foi detido pela PJ

O ex-ministro das Finanças e da Economia Azul, Américo Ramos, foi detido no final da tarde de quarta feira pela Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe. Segundo o Telejornal da Televisão São-tomense, o ex-ministro do Governo de Patrice Trovoada, foi detido quando saia do Palácio Presidencial.

Américo Ramos foi nomeado recentemente pelo Presidente da República Evaristo Carvalho como seu assessor para assuntos económicos e financeiros. Foi quando saia do seu gabinete de trabalho no Palácio Presidencial que acabou sendo detido pela polícia.

O Ex Ministro das Finanças, do Governo da ADI liderado por Patrice Trovoada, foi protagonista da assinatura de acordos de financiamento que acabaram por ser extremamente polémicos.

Em julho de 2015, por ordem do Primeiro Ministro Patrice Trovoada(veja os documentos – mandato / acordo), Américo Ramos, assinou com a empresa chinesa “China International Fund”.baseada em Hong Kong um acordo de crédito financeiro a a favor de São Tomé e Príncipe no valor de 30 milhões de dólares. O financiamento que tinha por objectivo a construção de uma cidade administrativa em São Tomé, nunca foi executado.

Mais tarde o país ficou a saber, que “Sam Pa”, o proprietário da empresa China International Fund foi detido pela polícia internacional e acusado de lavagem de dinheiro, tráfico de armas e outros crimes.

Já em 2017, Américo Ramos assinou outro acordo de financiamento no valor de 17 milhões de dólares entre São Tomé e Príncipe a o Fundo Koweitiano. Desta vez para transformar o hospital Central Ayres de Menezes, num hospital de referência.

Na última semana e durante a sessão plenária da Assembleia Nacional, o novo ministro das finanças Osvaldo Vaz, disse aos deputados e à nação, que o novo Governo não encontrou no tesouro público, ou seja, no Banco Central, nenhum tostão dos 17 milhões de dólares do fundo koweitiano.

O hospital Ayres de Menezes continua precário, nenhum tostão foi aplicado na sua remodelação com vista a se transformar num hospital de referência.

Mais grave ainda, foi quando o ministro respondeu a uma questão levantada pela bancada parlamentar da ADI, sobre a questão da dívida externa. O ministro disse a bancada do partido ADI, que tinha nas suas mãos um documento emitido pelo Fundo Koweitiano, exigindo que o Estado são-tomense começasse a pagar a dívida de 17 milhões de dólares, a partir deste ano 2019.

No entanto o actual governo diz não ter visto no tesouro público nenhum tostão do acordo de crédito que o anterior governo assinou.

Enquanto Ministro das Finanças e da Economia Azul, nos últimos 4 anos do XVI governo constitucional liderado pelo Dr. Patrice Trovoada, Américo Ramos acompanhou o processo de emissão da nova dobra. Um processo que foi polémico desde o seu início em 2017, e que complicou na última semana, com a decisão do novo conselho de administração do Banco Central, de mandar retirar de circulação as notas de 200 dobras, por imprecisões e inconsistências na impressão e emissão das notas.

O novo conselho de administração do Banco Central reforçou que «Torna-se necessário proceder-se a análise técnica da referida nota para salvaguardar a fiabilidade, integridade e a segurança das notas e moedas em circulação bem como se acautelar dos riscos associados de dimensão ainda por esclarecer».

São casos polémicos em que Américo Ramos, enquanto Ministro das Finanças e da Economia Azul do Governo da ADI, acompanhou e assinou alguns acordos, para a sua execução.

No entanto as razões da sua detenção no final da tarde de quarta – feira a saída do Palácio Presidencial, ainda não foram reveladas pelas autoridades judiciais.

O telejornal da Televisão são-tomense destacou o facto de após a detenção de Américo Ramos, ter sido vedado, o acesso de viaturas nas estradas que dão acesso ao edifício da Polícia Judiciária. Foi criado um cordão de segurança em torno da sede da Polícia Judiciária, localizada na Praça Yon Gato, centro da capital São Tomé.

Abel Veiga