Patrice Trovoada constituído arguido no caso dos 30 milhões de dólares

Uma nota do Ministério Público, e assinada pelo Procurador Geral da República Kelve Carvalho, anuncia que o ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada é arguido nos autos de Instrução preparatória número 1633. «São arguidos Patrice Emery Trovoada e Américo Ramos relativo ao empréstimo contraído em nome do Estado são-tomense», diz a nota do Procurador Geral da República.

A nota em causa do Procurador Geral da República foi enviada ao Governador do Banco Central no passado dia 29 de Março. O Procurador Geral Kelve Carvalho, solicita ao Banco Central, o envio com carácter de urgência, do « extracto da conta bancária do Banco Central, na Caixa Geral de Depósitos entre os anos de 2015 e 2017».

O acordo de crédito de 30 milhões de dólares, que o ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada, mandou o ex-ministro das finanças Américo Ramos assinar com “China International Fund”impõe que o valor fosse depositado na conta número 9520-599713-973 – SWIFT: CGDIPTL da Caixa Geral de Depósitos de Portugal e pertencente ao Banco Central de São Tomé e Príncipe.

A nota do Procurador Geral da República Kelve Carvalho, que anuncia Patrice Trovoada e Américo Ramos como arguidos no caso dos 30 milhões de dólares, tornou-se viral nas redes sociais.

Abel Veiga